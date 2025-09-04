ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: НАЧИНАЕМ ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ ГОСПРОГРАММ НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИ


11:00 05.09.2025

Начинаем цикл мероприятий по рассмотрению проектов госпрограмм новой пятилетки. Об этом заявила 4 сентября 2025г. заместитель министра экономики Мария Мажинская в ходе заседания постоянной межведомственной комиссии по государственным программам, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

В повестке – проекты документов, которые напрямую повлияют на качество жизни белорусов – госпрограммы «Здоровье нации», «Демография» «Строительство жилья», «Сбалансированный рынок труда», «Дороги Беларуси».

Открывая заседание, Мария Мажинская подчеркнула, что государственные программы – ключевой инструмент реализации задач Программы социально-экономического развития страны на ближайшее пятилетие. Соответственно, все целевые показатели и индикаторы Программы-2030 должны быть каскадированы и конкретизированы в рамках соответствующих госпрограмм.

«Госпрограммы должны содержать мероприятия с измеримыми результатами – будь то запуск новых инфраструктурных объектов, строительство жилья или развитие человеческого капитала. Комиссия будет обеспечивать строгий контроль за соблюдением этого принципа», – акцентировала заместитель министра экономики.

По словам Марии Мажинской, в новом пятилетии стоит цель перехода на высокие стандарты качества жизни.

«Достичь ее возможно, обеспечив, в том числе, достойные условия для созидательного труда наших людей. Соответственно, KPI профильной госпрограммы – гибкость системы регулирования спроса и предложения рабочей силы, эффективность инструментов профподготовки и переподготовки плюс четкость алгоритмов содействия занятости для каждого: от школьника, желающего подработать на каникулах, до пенсионера, который хочет продолжать трудиться.

Также среди приоритетов новой пятилетки – развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение доступного жилья, укрепление демографической устойчивости и повышение качества медицинских услуг. Все эти направления найдут отражение в проектных мероприятиях госпрограмм», – отметила замглавы Министерства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2025
валюта курс
EUR 3.4921
USD 2.9994
RUB 3.6959
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4863 +0.0163
USD 2.9994 +0.0119
RUB 3.6959 +0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4880 3.4900
USD 2.9900 2.9940
RUB 3.6830 3.6890
подробнее

Конвертация в банках
на 05.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1685
EUR/RUB 94.6500 94.7500
USD/RUB 81.0500 81.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
