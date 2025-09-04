Начинаем цикл мероприятий по рассмотрению проектов госпрограмм новой пятилетки. Об этом заявила 4 сентября 2025г. заместитель министра экономики Мария Мажинская в ходе заседания постоянной межведомственной комиссии по государственным программам, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

В повестке – проекты документов, которые напрямую повлияют на качество жизни белорусов – госпрограммы «Здоровье нации», «Демография» «Строительство жилья», «Сбалансированный рынок труда», «Дороги Беларуси».

Открывая заседание, Мария Мажинская подчеркнула, что государственные программы – ключевой инструмент реализации задач Программы социально-экономического развития страны на ближайшее пятилетие. Соответственно, все целевые показатели и индикаторы Программы-2030 должны быть каскадированы и конкретизированы в рамках соответствующих госпрограмм.

«Госпрограммы должны содержать мероприятия с измеримыми результатами – будь то запуск новых инфраструктурных объектов, строительство жилья или развитие человеческого капитала. Комиссия будет обеспечивать строгий контроль за соблюдением этого принципа», – акцентировала заместитель министра экономики.

По словам Марии Мажинской, в новом пятилетии стоит цель перехода на высокие стандарты качества жизни.

«Достичь ее возможно, обеспечив, в том числе, достойные условия для созидательного труда наших людей. Соответственно, KPI профильной госпрограммы – гибкость системы регулирования спроса и предложения рабочей силы, эффективность инструментов профподготовки и переподготовки плюс четкость алгоритмов содействия занятости для каждого: от школьника, желающего подработать на каникулах, до пенсионера, который хочет продолжать трудиться.

Также среди приоритетов новой пятилетки – развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение доступного жилья, укрепление демографической устойчивости и повышение качества медицинских услуг. Все эти направления найдут отражение в проектных мероприятиях госпрограмм», – отметила замглавы Министерства.