Сбер Банк предупредил о новой схеме мошенников, связанной с якобы «ошибочными» переводами от незнакомцев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, жертвам присылают поддельные реквизиты: когда деньги отправлены, то аферисты просто отзывают свой перевод. Бывает, что его и вовсе не было.

В банке увеличилось количество случаев мошенничества с денежными переводами. Аферисты настойчиво звонят жертвам, не дают времени оценить ситуацию. Легенда простая: якобы по ошибке перевели деньги и нужно вернуть их назад. И следом отправляют поддельные реквизиты.

После того, как аферисты получили деньги, они тут же отзывают свой перевод и исчезают. Таким образом, пострадавший перевел собственные деньги, а те, что ему отправили якобы по ошибке, вернулись отправителю. Чтобы сама жертва не могла отозвать перевод, мошенники обычно пересылают деньги дальше и закрывают счет.

Бывает, что перевода не было вовсе. Аферисты оказывают давление на человека, он может и не посмотреть, пришли ли деньги на самом деле.

«Особенность такой схемы – в психологическом давлении. Преступники стараются создать ощущение срочности: пугают возможной ответственностью перед законом и манипулируют эмоциональным состоянием. Это делается намеренно, чтобы заставить принять поспешное решение. Не соглашайтесь на возврат «ошибочных» переводов и звоните сразу в банк», – советуют в Сбер Банке.

В Сбере рекомендуют в случае «ошибочных» операций ни в коем случае не следовать инструкциям незнакомцев. Свяжитесь сразу с поддержкой по номеру 148.