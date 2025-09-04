ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
05.09.2025   
Экономика РБ


АФЕРИСТЫ ПЫТАЮТСЯ РАЗВЕСТИ БЕЛОРУСОВ «ОШИБОЧНЫМИ» ПЕРЕВОДАМИ. ЧТО ИЗВЕСТНО О НОВОЙ СХЕМЕ?


10:00 05.09.2025

Сбер Банк предупредил о новой схеме мошенников, связанной с якобы «ошибочными» переводами от незнакомцев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, жертвам присылают поддельные реквизиты: когда деньги отправлены, то аферисты просто отзывают свой перевод. Бывает, что его и вовсе не было.

В банке увеличилось количество случаев мошенничества с денежными переводами. Аферисты настойчиво звонят жертвам, не дают времени оценить ситуацию. Легенда простая: якобы по ошибке перевели деньги и нужно вернуть их назад. И следом отправляют поддельные реквизиты.

После того, как аферисты получили деньги, они тут же отзывают свой перевод и исчезают. Таким образом, пострадавший перевел собственные деньги, а те, что ему отправили якобы по ошибке, вернулись отправителю. Чтобы сама жертва не могла отозвать перевод, мошенники обычно пересылают деньги дальше и закрывают счет.

Бывает, что перевода не было вовсе. Аферисты оказывают давление на человека, он может и не посмотреть, пришли ли деньги на самом деле.

«Особенность такой схемы – в психологическом давлении. Преступники стараются создать ощущение срочности: пугают возможной ответственностью перед законом и манипулируют эмоциональным состоянием. Это делается намеренно, чтобы заставить принять поспешное решение. Не соглашайтесь на возврат «ошибочных» переводов и звоните сразу в банк», – советуют в Сбер Банке.

В Сбере рекомендуют в случае «ошибочных» операций ни в коем случае не следовать инструкциям незнакомцев. Свяжитесь сразу с поддержкой по номеру 148.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2025
валюта курс
EUR 3.4921
USD 2.9994
RUB 3.6959
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4863 +0.0163
USD 2.9994 +0.0119
RUB 3.6959 +0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4750 3.4850
USD 2.9820 2.9940
RUB 3.6800 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 05.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1690
EUR/RUB 93.9000 94.8000
USD/RUB 80.5000 81.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
