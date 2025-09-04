ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ ОБНОВИЛ МОДЕЛЬ BELARUS-320.4М


09:21 05.09.2025

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов начал серийный выпуск тракторов BELARUS-320.4М в обновленной облицовке, сообщает «Трактор.бел».

«Изменился внешний вид трактора: установлены новые капот, крыша и крылья. Дизайн выполнен в стиле старших «братьев» — тракторов BELARUS, выпускаемых на Минском тракторном заводе», — рассказали на предприятии «МТЗ-ХОЛДИНГА».

Что касается технических характеристик, то модель осталась неизменной. Под капотом – двигатель ММЗ-3LD мощностью 35,4 л.с., полным приводом 4 на 4 и механической ступенчатой коробкой передач. Скорость движения трактора вперед — 1,0-25,2 км/ч, назад — 1,8-13,3 км/ч.

Также добавим, что Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов занесен в Книгу рекордов Беларуси. Предприятие «МТЗ-ХОЛДИНГА» получило сертификат за самое большое количество колесных дисков к тракторам и сельхозтехнике.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2025
валюта курс
EUR 3.4921
USD 2.9994
RUB 3.6959
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4863 +0.0163
USD 2.9994 +0.0119
RUB 3.6959 +0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4750 3.4850
USD 2.9820 2.9940
RUB 3.6800 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 05.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1690
EUR/RUB 93.9000 94.8000
USD/RUB 80.5000 81.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте