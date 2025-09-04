Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов начал серийный выпуск тракторов BELARUS-320.4М в обновленной облицовке, сообщает «Трактор.бел».

«Изменился внешний вид трактора: установлены новые капот, крыша и крылья. Дизайн выполнен в стиле старших «братьев» — тракторов BELARUS, выпускаемых на Минском тракторном заводе», — рассказали на предприятии «МТЗ-ХОЛДИНГА».

Что касается технических характеристик, то модель осталась неизменной. Под капотом – двигатель ММЗ-3LD мощностью 35,4 л.с., полным приводом 4 на 4 и механической ступенчатой коробкой передач. Скорость движения трактора вперед — 1,0-25,2 км/ч, назад — 1,8-13,3 км/ч.

Также добавим, что Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов занесен в Книгу рекордов Беларуси. Предприятие «МТЗ-ХОЛДИНГА» получило сертификат за самое большое количество колесных дисков к тракторам и сельхозтехнике.