ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТРЕБУЮЩИХ ФИНОЗДОРОВЛЕНИЯ


17:44 04.09.2025

Работа по применению механизмов урегулирования неплатежеспособности выстроена и носит системный характер, заявил директор Департамента по санации и банкротству Юрий Тараканов, комментируя результаты проведенного анализа степени риска наступления банкротства госорганизаций.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, по итогам первого полугодия доля организаций, требующих применения мер по предупреждению несостоятельности, снизилась на 1,3% по сравнению с январем-июнем 2024-го.

Данный показатель существенно улучшился в Витебской (на 8,2%, в том числе по коммунальным организациям – на 9,8%) и Гомельской (на 3,4%, в том числе по коммунальным организациям – на 4,1%) областях. Максимальное снижение по республиканским организациям – в Брестской области (на 6,4%).

«Эффективная диагностика и своевременно принятые меры профилактики позволили снизить долю предприятий, требующих оздоровления, в сельском хозяйстве (на 4%), транспорте (на 1,8%), строительстве (на 1,7%). Сокращение отмечается также в промышленности и торговле», – резюмировал директор Департамента.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2025
валюта курс
EUR 3.4921
USD 2.9994
RUB 3.6959
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4863 +0.0163
USD 2.9994 +0.0119
RUB 3.6959 +0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4770 3.4800
USD 2.9810 2.9860
RUB 3.6860 3.6930
подробнее

Конвертация в банках
на 04.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1690
EUR/RUB 94.1000 94.3000
USD/RUB 80.7500 80.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте