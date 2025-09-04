|О компании
|04.09.2025
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТРЕБУЮЩИХ ФИНОЗДОРОВЛЕНИЯ
17:44 04.09.2025
Работа по применению механизмов урегулирования неплатежеспособности выстроена и носит системный характер, заявил директор Департамента по санации и банкротству Юрий Тараканов, комментируя результаты проведенного анализа степени риска наступления банкротства госорганизаций.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, по итогам первого полугодия доля организаций, требующих применения мер по предупреждению несостоятельности, снизилась на 1,3% по сравнению с январем-июнем 2024-го.
Данный показатель существенно улучшился в Витебской (на 8,2%, в том числе по коммунальным организациям – на 9,8%) и Гомельской (на 3,4%, в том числе по коммунальным организациям – на 4,1%) областях. Максимальное снижение по республиканским организациям – в Брестской области (на 6,4%).
«Эффективная диагностика и своевременно принятые меры профилактики позволили снизить долю предприятий, требующих оздоровления, в сельском хозяйстве (на 4%), транспорте (на 1,8%), строительстве (на 1,7%). Сокращение отмечается также в промышленности и торговле», – резюмировал директор Департамента.
