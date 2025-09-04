|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МТЗ СОЗДАСТ ВО ВЬЕТНАМЕ СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
15:35 04.09.2025
Сборочное производство техники BELARUS будет создано во Вьетнаме. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщили в пресс-службе ОАО «МТЗ».
«МТЗ заинтересован в развитии кооперационных связей с Вьетнамом. В этой стране еще с советских времен техника BELARUS пользуется заслуженным уважением и спросом. Убеждены, что проект будет взаимовыгодным для обеих сторон», — прокомментировали на предприятии.
Лицензионное соглашение подписано накануне в Хошимине. Документ предусматривает сборку тракторов BELARUS 451, 820 и 892.2. Также согласована поставка опытной партии тракторокомплектов.
Ранее о том, что производство тракторов станет знаковым для Беларуси и Вьетнама проектом заявил премьер-министр Беларусь Александр Турчин во время посещения Минского тракторного завода генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, которое состоялось 12 мая 2025 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2025
Курсы в банках
на 04.09.2025
Конвертация в банках
на 04.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте