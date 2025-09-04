Сборочное производство техники BELARUS будет создано во Вьетнаме. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщили в пресс-службе ОАО «МТЗ».

«МТЗ заинтересован в развитии кооперационных связей с Вьетнамом. В этой стране еще с советских времен техника BELARUS пользуется заслуженным уважением и спросом. Убеждены, что проект будет взаимовыгодным для обеих сторон», — прокомментировали на предприятии.

Лицензионное соглашение подписано накануне в Хошимине. Документ предусматривает сборку тракторов BELARUS 451, 820 и 892.2. Также согласована поставка опытной партии тракторокомплектов.

Ранее о том, что производство тракторов станет знаковым для Беларуси и Вьетнама проектом заявил премьер-министр Беларусь Александр Турчин во время посещения Минского тракторного завода генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, которое состоялось 12 мая 2025 года.