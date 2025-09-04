Сумма биржевых сделок, заключенных предприятиями Краснодарского края на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), за 8 месяцев 2025 г. достигла 2,7 млн USD, что в 2 раза больше, чем за такой же период 2024 г.

Свыше 45% товарооборота пришлось на закупки белорусского сливочного масла. Кроме того, краснодарские участники биржевых торгов активно приобретали обрезные пиломатериалы и сухое молоко. Удельный вес этих групп товаров в общей структуре сделок составил 33% и 19% соответственно. В свою очередь белорусские компании использовали площадку БУТБ для покупки в Краснодарском крае специализированной бумажной продукции.

Такая информация прозвучала во время обучающего вебинара по вопросам применения биржевых инструментов в сбытовой и закупочной деятельности, организованного БУТБ для муниципальных предприятий Краснодарского края, сообщает пресс-служба БУТБ.

С целью дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли планируется расширить номенклатуру товаров, охваченных биржевыми сделками между белорусскими и краснодарскими субъектами хозяйствования. При этом ввиду значительной доли агропромышленного сектора в экономике региона основной акцент будет сделан на сельскохозяйственной продукции. В частности, для импорта в Беларусь наибольший интерес представляют зерновые и масличные культуры, такие как пшеница, ячмень, кукуруза и подсолнечник, а также продукция их переработки — в первую очередь подсолнечный шрот и жмых.

Что касается поставок в Краснодарский край, то высокий спрос прогнозируется на сухое молоко и сливки, аминокислоты и мясные полуфабрикаты белорусского производства. Оказывать содействие в привлечении на биржевую площадку краснодарских продавцов и покупателей намерен региональный центр поддержки экспорта, с которым у БУТБ подписано соглашение о сотрудничестве.

С начала года на БУТБ пришли 10 новых участников биржевых торгов из Краснодарского края, и по состоянию на 03.09.2025 на бирже был аккредитован 91 субъект хозяйствования из этого региона России. В настоящее время Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области по сумме сделок на БУТБ среди 8 регионов Южного федерального округа РФ.