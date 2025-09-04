ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ОБЪЕМ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И КРАСНОДАРСКИМ КРАЕМ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УВЕЛИЧИЛСЯ ВДВОЕ


15:14 04.09.2025

Сумма биржевых сделок, заключенных предприятиями Краснодарского края на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), за 8 месяцев 2025 г. достигла 2,7 млн USD, что в 2 раза больше, чем за такой же период 2024 г.

Свыше 45% товарооборота пришлось на закупки белорусского сливочного масла. Кроме того, краснодарские участники биржевых торгов активно приобретали обрезные пиломатериалы и сухое молоко. Удельный вес этих групп товаров в общей структуре сделок составил 33% и 19% соответственно. В свою очередь белорусские компании использовали площадку БУТБ для покупки в Краснодарском крае специализированной бумажной продукции.

Такая информация прозвучала во время обучающего вебинара по вопросам применения биржевых инструментов в сбытовой и закупочной деятельности, организованного БУТБ для муниципальных предприятий Краснодарского края, сообщает пресс-служба БУТБ.

С целью дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли планируется расширить номенклатуру товаров, охваченных биржевыми сделками между белорусскими и краснодарскими субъектами хозяйствования. При этом ввиду значительной доли агропромышленного сектора в экономике региона основной акцент будет сделан на сельскохозяйственной продукции. В частности, для импорта в Беларусь наибольший интерес представляют зерновые и масличные культуры, такие как пшеница, ячмень, кукуруза и подсолнечник, а также продукция их переработки — в первую очередь подсолнечный шрот и жмых.

Что касается поставок в Краснодарский край, то высокий спрос прогнозируется на сухое молоко и сливки, аминокислоты и мясные полуфабрикаты белорусского производства. Оказывать содействие в привлечении на биржевую площадку краснодарских продавцов и покупателей намерен региональный центр поддержки экспорта, с которым у БУТБ подписано соглашение о сотрудничестве.

С начала года на БУТБ пришли 10 новых участников биржевых торгов из Краснодарского края, и по состоянию на 03.09.2025 на бирже был аккредитован 91 субъект хозяйствования из этого региона России. В настоящее время Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области по сумме сделок на БУТБ среди 8 регионов Южного федерального округа РФ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2025
валюта курс
EUR 3.4921
USD 2.9994
RUB 3.6959
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4863 +0.0163
USD 2.9994 +0.0119
RUB 3.6959 +0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4770 3.4800
USD 2.9810 2.9860
RUB 3.6860 3.6930
подробнее

Конвертация в банках
на 04.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1690
EUR/RUB 94.1000 94.3000
USD/RUB 80.7500 80.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте