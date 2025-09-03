|О компании
|04.09.2025
|
|
Экономика РБ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КИТАЙСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
13:19 04.09.2025
В индустриальном парке «Великий камень» 3 сентября открылась выставка китайских товаров и услуг. Экспозиция разместилась в выставочном центре ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАрКоммерческая и Логистическая Компания» на Пекинском проспекте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе индустриального парка, свою продукцию представляют более 120 компаний из Китайской Народной Республики, которые специализируются в таких сферах как автомобиле- и станкостроение, электроника, производство медицинского оборудования, логистика и других областях.
В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель министра промышленности Республики Беларусь Денис Бакей, руководство администрации и «Компании по развитию индустриального парка», Академии наук Беларуси и БелТПП, а также советник Посольства Китая в Беларуси по торгово-экономическим вопросам г-жа Ван Жуйцзюань, руководство корпорации «Синомач», Китайской федерации машиностроительной отрасли.
Выставка в «Великом камне» продлится до 5 сентября. В эти дни также пройдут форумы и другие деловые мероприятия.
|
|
