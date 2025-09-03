|О компании
|04.09.2025
Экономика РБ
БАНК РАЗВИТИЯ ОБЪЯВИЛ КОНКУРС ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
13:00 04.09.2025
Банк развития объявил о проведении очередного конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству и реконструкции молочнотоварных комплексов с оказанием государственной поддержки кредитополучателям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, прошедшие отбор заявители могут претендовать на получение кредитов Банка развития и оказание государственной поддержки в виде бюджетных трансфертов на возмещение части понесенных затрат на реализацию проекта.
Финансирование предоставляется на сумму не более 85% от размера инвестиционных затрат с НДС по проекту, но не более 100% от стоимости капитальных затрат с НДС по проекту. Срок кредитования – не более 15 лет, а процентная ставка – на уровне ставки рефинансирования Нацбанка.
При этом инициаторам проектов доступна отсрочка погашения основного долга на срок не более одного года после ввода молочнотоварного комплекса в эксплуатацию. Также предусмотрена рассрочка по уплате процентов: в размере 0,5 ставки рефинансирования Нацбанка на срок до выхода на проектные мощности, но не позднее 1 года после ввода молочнотоварного комплекса в эксплуатацию.
Государственная поддержка будет оказываться в виде предоставления целевых бюджетных трансфертов в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2021 №59 «О Государственной программе «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы».
К слову, Банк развития ежегодно проводит конкурсные отборы инвестпроектов по строительству и реконструкции молочнотоварных комплексов. В текущем году уже состоялся один конкурс, победителями которого признаны шесть сельхозорганизаций страны.
Реализация инвестпроектов позволит отдельным конкурсантам достичь прироста валового объема производства молока в полтора-два раза. Также среднегодовой удой от одной коровы на новых МТК составит от 8 до 12,5 тонн.
Это говорит не только о том, что в конкурсном отборе Банка развития участвуют финансово устойчивые предприятия с высокими производственными показателями, но и наглядно демонстрирует эффективность реализуемых проектов в достижении максимизации количества и качества молока.
Прием конкурсных предложений осуществляется с 3 сентября по 29 октября 2025 года. Банк развития окажет всю необходимую консультационную и практическую помощь инициаторам проектов для достижения максимально эффективного результата.
