ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БАНК РАЗВИТИЯ ОБЪЯВИЛ КОНКУРС ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ КОМПЛЕКСОВ


13:00 04.09.2025

Банк развития объявил о проведении очередного конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству и реконструкции молочнотоварных комплексов с оказанием государственной поддержки кредитополучателям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, прошедшие отбор заявители могут претендовать на получение кредитов Банка развития и оказание государственной поддержки в виде бюджетных трансфертов на возмещение части понесенных затрат на реализацию проекта.

Финансирование предоставляется на сумму не более 85% от размера инвестиционных затрат с НДС по проекту, но не более 100% от стоимости капитальных затрат с НДС по проекту. Срок кредитования – не более 15 лет, а процентная ставка – на уровне ставки рефинансирования Нацбанка.

При этом инициаторам проектов доступна отсрочка погашения основного долга на срок не более одного года после ввода молочнотоварного комплекса в эксплуатацию. Также предусмотрена рассрочка по уплате процентов: в размере 0,5 ставки рефинансирования Нацбанка на срок до выхода на проектные мощности, но не позднее 1 года после ввода молочнотоварного комплекса в эксплуатацию.

Государственная поддержка будет оказываться в виде предоставления целевых бюджетных трансфертов в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2021 №59 «О Государственной программе «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы».

К слову, Банк развития ежегодно проводит конкурсные отборы инвестпроектов по строительству и реконструкции молочнотоварных комплексов. В текущем году уже состоялся один конкурс, победителями которого признаны шесть сельхозорганизаций страны.

Реализация инвестпроектов позволит отдельным конкурсантам достичь прироста валового объема производства молока в полтора-два раза. Также среднегодовой удой от одной коровы на новых МТК составит от 8 до 12,5 тонн.

Это говорит не только о том, что в конкурсном отборе Банка развития участвуют финансово устойчивые предприятия с высокими производственными показателями, но и наглядно демонстрирует эффективность реализуемых проектов в достижении максимизации количества и качества молока.

Прием конкурсных предложений осуществляется с 3 сентября по 29 октября 2025 года. Банк развития окажет всю необходимую консультационную и практическую помощь инициаторам проектов для достижения максимально эффективного результата.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2025
валюта курс
EUR 3.4821
USD 2.9875
RUB 3.6955
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4700 -0.0136
USD 2.9875 +0.0107
RUB 3.6955 +0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4770 3.4800
USD 2.9810 2.9860
RUB 3.6860 3.6930
подробнее

Конвертация в банках
на 04.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1690
EUR/RUB 94.1000 94.3000
USD/RUB 80.7500 80.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте