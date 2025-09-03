|О компании
Экономика РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 6,4%
12:52 04.09.2025
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гродненской области в июле 2025 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 100,2%, с декабрем 2024 г. – 106,4%, в том числе на инвестиционные товары – 99,2% и 104% соответственно, промежуточные товары – 100,3% и 106,5%, потребительские товары – 100,3% и 105,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июле 2025 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 100,7%, с декабрем 2024 г. – 101,4%, в том числе в растениеводстве – 103% и 103,3% соответственно, животноводстве – 100,1% и 100,8%.
