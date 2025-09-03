ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 6,4%


12:52 04.09.2025

Индекс цен производителей промышленной продукции по Гродненской области в июле 2025 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 100,2%, с декабрем 2024 г. – 106,4%, в том числе на инвестиционные товары – 99,2% и 104% соответственно, промежуточные товары – 100,3% и 106,5%, потребительские товары – 100,3% и 105,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июле 2025 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 100,7%, с декабрем 2024 г. – 101,4%, в том числе в растениеводстве – 103% и 103,3% соответственно, животноводстве – 100,1% и 100,8%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2025
валюта курс
EUR 3.4821
USD 2.9875
RUB 3.6955
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4700 -0.0136
USD 2.9875 +0.0107
RUB 3.6955 +0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4770 3.4800
USD 2.9810 2.9860
RUB 3.6860 3.6930
подробнее

Конвертация в банках
на 04.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1690
EUR/RUB 94.1000 94.3000
USD/RUB 80.7500 80.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте