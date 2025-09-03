Копыльский район стал площадкой для обсуждения нового подхода к строительству арендного жилья. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

«Обеспечение жильем наряду с уровнем оплаты труда являются ключевыми факторами как привлечения, так и удержания кадров», - отметила первый заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко.

Новый алгоритм, инициированный указом №38, предполагает «подход снизу-вверх». Его суть — направлять ресурсы на строительство арендного жилья в первую очередь в те регионы, которые испытывают наибольшие кадровые трудности.

На примере Копыльского района был представлен компактный перечень из 15 наиболее востребованных профессий, сформированный под конкретные нужды территории.

Приоритет при распределении ресурсов будут иметь районы с обеспеченностью кадрами ниже среднереспубликанского уровня (95%).

Это создает дополнительный стимул для молодых специалистов и семей переезжать в регионы, где их труд наиболее востребован.