|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
КОПЫЛЬСКИЙ РАЙОН СТАЛ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НОВОГО ПОДХОДА К СТРОИТЕЛЬСТВУ АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ
12:48 04.09.2025
Копыльский район стал площадкой для обсуждения нового подхода к строительству арендного жилья. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
«Обеспечение жильем наряду с уровнем оплаты труда являются ключевыми факторами как привлечения, так и удержания кадров», - отметила первый заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко.
Новый алгоритм, инициированный указом №38, предполагает «подход снизу-вверх». Его суть — направлять ресурсы на строительство арендного жилья в первую очередь в те регионы, которые испытывают наибольшие кадровые трудности.
На примере Копыльского района был представлен компактный перечень из 15 наиболее востребованных профессий, сформированный под конкретные нужды территории.
Приоритет при распределении ресурсов будут иметь районы с обеспеченностью кадрами ниже среднереспубликанского уровня (95%).
Это создает дополнительный стимул для молодых специалистов и семей переезжать в регионы, где их труд наиболее востребован.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2025
Курсы в банках
на 04.09.2025
Конвертация в банках
на 04.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте