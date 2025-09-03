ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


КОПЫЛЬСКИЙ РАЙОН СТАЛ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НОВОГО ПОДХОДА К СТРОИТЕЛЬСТВУ АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ


12:48 04.09.2025

Копыльский район стал площадкой для обсуждения нового подхода к строительству арендного жилья. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

«Обеспечение жильем наряду с уровнем оплаты труда являются ключевыми факторами как привлечения, так и удержания кадров», - отметила первый заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко.

Новый алгоритм, инициированный указом №38, предполагает «подход снизу-вверх». Его суть — направлять ресурсы на строительство арендного жилья в первую очередь в те регионы, которые испытывают наибольшие кадровые трудности.

На примере Копыльского района был представлен компактный перечень из 15 наиболее востребованных профессий, сформированный под конкретные нужды территории.

Приоритет при распределении ресурсов будут иметь районы с обеспеченностью кадрами ниже среднереспубликанского уровня (95%).

Это создает дополнительный стимул для молодых специалистов и семей переезжать в регионы, где их труд наиболее востребован.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2025
валюта курс
EUR 3.4821
USD 2.9875
RUB 3.6955
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4700 -0.0136
USD 2.9875 +0.0107
RUB 3.6955 +0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4770 3.4800
USD 2.9810 2.9860
RUB 3.6860 3.6930
подробнее

Конвертация в банках
на 04.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1690
EUR/RUB 94.1000 94.3000
USD/RUB 80.7500 80.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте