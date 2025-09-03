Компания Wildberries запустила в Беларуси портал о бережном отношении к персональным данным.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в простом и доступном формате пользователи могут узнать больше о важности защиты конфиденциальной информации и ознакомиться с инструментами для контроля за персональными данными, которые предоставляет Wildberries.

На сайте privacy.wildberries.by собраны необходимые сведения о том, как компания обрабатывает данные пользователей в Беларуси, а также какими принципами при этом руководствуется – приведены конкретные примеры применения алгоритмов бережной обработки данных в сервисах Wildberries. Вся информация структурирована, а нужный раздел можно найти за пару кликов.

«Тема кибермошенничества и безопасности данных очень актуальна для Беларуси. В сводках СМИ мы постоянно видим новости о том, как люди становятся жертвами обмана, но, к сожалению, одной из основных угроз сегодня остаются сами пользователи, которые добровольно передают свои аутентификационные данные третьим лицам. Wildberries активно развивает культуру безопасного поведения в киберпространстве и наш портал – это один из эффективных инструментов донести информацию до каждого» — рассказала начальник отдела внутреннего контроля за обработкой персональных данных Wildberries в Беларуси Евгения Казачковская.

Следует отметить, что информация на сайте учитывает требования национального законодательства Республики Беларусь в области защиты персональных данных. У пользователей есть возможность для связи с компанией по вопросам, связанным с обработкой персональных данных.

Сегодня Wildberries не только мониторит и блокирует вредоносные сайты и приложения, а также улучшает свои сервисы, но и активно продвигает культуру киберосознанности во всех странах присутствия. Ранее компания уже запускала подобный сайт в России.