ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: «РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА» ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ РАЙОНОВ


11:06 04.09.2025

«Региональная инициатива» предлагает новые возможности для развития малых районов. Об этом заявил начальник главного управления инвестиционной и строительной деятельности Минэкономики Дмитрий Клименков в интервью передаче «Сфера интересов» «Первого информационного», цитирует пресс-служба экономического ведомства.

По словам представителя Минэкономики, бизнес-идеи, ставшие частью «Региональной инициативы» вправе рассчитывать на финансирование под 8% годовых, а для аграрных районов условия еще выгоднее – 6,5 % годовых.

До недавнего времени на такую поддержку могли претендовать исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства. Но в связи с растущим интересом крупного бизнеса было принято решение о расширении круга получателей.

«Вместе с тем установлен лимит кредитования – не более 30 млн рублей для одного инвестпроекта. Это сделано для того, чтобы поддержка не концентрировалась на 1– 2 больших проектах, а охватила как можно больше бизнес-идей, обеспечив тем самым равномерное развитие производственной инфраструктуры регионов», – пояснил Дмитрий Клименков.

Начальник главного управления рассказал о критериях включения проектов в пул «Региональной инициативы», условиях, под которые такие бизнес-идеи могут получить финансирование, назвал сферы деятельности, в которых уже поступили заявки на реализацию.

«На сегодняшний день портфель «Региональной инициативы» включает порядка 60 проектов стоимостью около 700 млн. рублей с созданием более 1,3 тыс. рабочих мест. Основа – производственная сфера: деревообработка, создание стройматериалов, пищевая промышленность. В то же время есть проекты и в услужных секторах – это туризм, медицинское обслуживание. То есть, бизнес реагирует на возникающий спрос на эти услуги и нацелен на создание гостиничных комплексов и иных инфраструктурных объектов», – резюмировал Дмитрий Клименков.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2025
валюта курс
EUR 3.4821
USD 2.9875
RUB 3.6955
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4700 -0.0136
USD 2.9875 +0.0107
RUB 3.6955 +0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4600 3.4750
USD 2.9720 2.9840
RUB 3.6800 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 04.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1690
EUR/RUB 93.5000 94.2000
USD/RUB 80.3000 80.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте