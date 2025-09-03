«Региональная инициатива» предлагает новые возможности для развития малых районов. Об этом заявил начальник главного управления инвестиционной и строительной деятельности Минэкономики Дмитрий Клименков в интервью передаче «Сфера интересов» «Первого информационного», цитирует пресс-служба экономического ведомства.

По словам представителя Минэкономики, бизнес-идеи, ставшие частью «Региональной инициативы» вправе рассчитывать на финансирование под 8% годовых, а для аграрных районов условия еще выгоднее – 6,5 % годовых.

До недавнего времени на такую поддержку могли претендовать исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства. Но в связи с растущим интересом крупного бизнеса было принято решение о расширении круга получателей.

«Вместе с тем установлен лимит кредитования – не более 30 млн рублей для одного инвестпроекта. Это сделано для того, чтобы поддержка не концентрировалась на 1– 2 больших проектах, а охватила как можно больше бизнес-идей, обеспечив тем самым равномерное развитие производственной инфраструктуры регионов», – пояснил Дмитрий Клименков.

Начальник главного управления рассказал о критериях включения проектов в пул «Региональной инициативы», условиях, под которые такие бизнес-идеи могут получить финансирование, назвал сферы деятельности, в которых уже поступили заявки на реализацию.

«На сегодняшний день портфель «Региональной инициативы» включает порядка 60 проектов стоимостью около 700 млн. рублей с созданием более 1,3 тыс. рабочих мест. Основа – производственная сфера: деревообработка, создание стройматериалов, пищевая промышленность. В то же время есть проекты и в услужных секторах – это туризм, медицинское обслуживание. То есть, бизнес реагирует на возникающий спрос на эти услуги и нацелен на создание гостиничных комплексов и иных инфраструктурных объектов», – резюмировал Дмитрий Клименков.