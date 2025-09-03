|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ $124 МЛН.
10:36 04.09.2025
За январь-июнь 2025 г. в реальный сектор экономики Гродненский области (кроме банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили 124 млн. долларов США инвестиций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, Поступление прямых иностранных инвестиций составило 87,9 млн. долларов США, или 70,9% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь – июнь 2025 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму 38,1 млн. долларов США.
На долю прямых инвестиций приходилось 96,6% всех направленных инвестиций за рубеж.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2025
Курсы в банках
на 04.09.2025
Конвертация в банках
на 04.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте