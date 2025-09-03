Экономика РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ $124 МЛН.

10:36 04.09.2025 За январь-июнь 2025 г. в реальный сектор экономики Гродненский области (кроме банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили 124 млн. долларов США инвестиций. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, Поступление прямых иностранных инвестиций составило 87,9 млн. долларов США, или 70,9% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь – июнь 2025 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму 38,1 млн. долларов США. На долю прямых инвестиций приходилось 96,6% всех направленных инвестиций за рубеж.