В Беларуси будут развивать нетопливные направления использования торфа. Об этом заявил министр энергетики Денис Мороз в рамках пресс-тура, приуроченного ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Как рассказал руководитель Минэнерго, в стране активно развивается производство торфяной продукции нетопливной группы. С начала года уже выпущено свыше 100 тыс. тонн такой продукции, что на 30% выше аналогичного периода прошлого года.

«В отрасли уделяется большое внимание развитию нетопливного направления использования торфа, – подчеркнул Денис Мороз. – Технологии глубокой переработки позволяют получать новые виды торфосодержащей продукции, которая пользуется спросом у потребителя».

В Беларуси уже реализованы проекты по производству покровного грунта для выращивания грибов, выпуску гуминовых удобрений на основе торфа. Изучаются возможности получения сухих гуматов, а также использования торфа в качестве кормовых добавок и подстилочного материала в птицеводстве.

Продукция нетопливного назначения пользуется спросом на внешних рынках, в этом году она уже поставляется в 9 стран ближнего и дальнего зарубежья. В качестве примера Министр отметил, что экспорт торфяной продукции в Китайскую Народную Республику увеличился более чем в 4 раза.