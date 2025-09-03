ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ БУДУТ РАЗВИВАТЬ НЕТОПЛИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФА


10:02 04.09.2025

В Беларуси будут развивать нетопливные направления использования торфа. Об этом заявил министр энергетики Денис Мороз в рамках пресс-тура, приуроченного ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Как рассказал руководитель Минэнерго, в стране активно развивается производство торфяной продукции нетопливной группы. С начала года уже выпущено свыше 100 тыс. тонн такой продукции, что на 30% выше аналогичного периода прошлого года.

«В отрасли уделяется большое внимание развитию нетопливного направления использования торфа, – подчеркнул Денис Мороз. – Технологии глубокой переработки позволяют получать новые виды торфосодержащей продукции, которая пользуется спросом у потребителя».

В Беларуси уже реализованы проекты по производству покровного грунта для выращивания грибов, выпуску гуминовых удобрений на основе торфа. Изучаются возможности получения сухих гуматов, а также использования торфа в качестве кормовых добавок и подстилочного материала в птицеводстве.

Продукция нетопливного назначения пользуется спросом на внешних рынках, в этом году она уже поставляется в 9 стран ближнего и дальнего зарубежья. В качестве примера Министр отметил, что экспорт торфяной продукции в Китайскую Народную Республику увеличился более чем в 4 раза.
