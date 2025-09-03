|О компании
|04.09.2025
|
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА РИТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
09:44 04.09.2025
В целях пресечения злоупотреблений при формировании цен на ритуальные товары и работы (услуги) по погребению, защиты граждан, оказавшихся в особенно сложной жизненной ситуации, связанной с утратой близких, а также с учетом проведенного ранее МАРТ опроса, принято постановление Совмина от 30 августа 2025 г. № 473 «О регулировании цен».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, постановлением вводится ценовое регулирование на отдельные ритуальные товары (гроб, идентификационный столбик, крест, тумба) и услуги по погребению, включая изготовление указанных товаров, их доставку в пределах административной единицы, подготовку и перевозку тела к месту захоронения или кремации, само захоронение.
Постановление вступает в силу через месяц после его официального опубликования.
Также накануне сотрудниками МАРТ проведены контрольно-аналитические мероприятия по вопросам соблюдения законодательства о торговле, защите прав потребителей, а также Правил бытового обслуживания при оказании услуг и реализации товаров на кладбищах в г. Минске и Минском районе. Нарушения установлены у каждого второго субъекта торговли.
Отдельными индивидуальными предпринимателями не была обеспечена безналичная форма оплаты товаров, что является нарушением Закона о защите прав потребителей.
Кроме того, выявлены факты осуществления торговой деятельности без включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь, а также отсутствие надлежащим образом оформленных ценников.
Субъектам хозяйствования, допустившим нарушения, направлены рекомендации об их устранении.
В целях недопущения подобных нарушений о результатах мониторинга проинформированы местные органы власти.
|
|
