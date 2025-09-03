В Беларуси дилерские продажи новых легковых автомобилей в августе 2025 года составили 4226 ед., что меньше продаж предыдущего месяца на 2,7% и августа 2024 года – на 8,0%. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Вместе с тем, нарастающим итогом с начала года рынок дилерских продаж демонстрирует положительную динамику: + 16,9% к январю-августу 2024 года.

Такая разнонаправленная динамика в зависимости от периодов сравнения свидетельствует об изменении тренда в развитии рынка дилерских продаж этим летом. С высокой долей вероятности на финише года мы увидим отрицательную динамику при сравнении помесячных продаж и замедление роста рынка продаж нарастающим итогом с начала года. При этом годовые продажи дилеров БАА могут оказаться на уровне показателей предыдущего года.

Продажи августа очевидно демонстрируют влияние новых ставок утилизационного сбора на ввозимые легковые автомобили, которые вступили в силу с 10 февраля 2025 года.

Если доля легковых автомобилей отечественного производства в августе выросла на 5,5% к августу 2024 года и составила 54,4% общего рынка дилерских продаж легковых автомобилей, то продажи ввозимых, в том числе производимых, из/в Российской Федерации легковых автомобилей китайских марок рухнули в пять раз и составили в прошедшем месяце лишь около 1% общего рынка.

Продажи импортируемых из-за пределов Евразийского экономического союза легковых автомобилей, в основном китайских марок, увеличили за год свою долю с 15,6% до 23,0%.

Ввозимые из Российской Федерации национальные марки легковых автомобилей потеряли за год 8,0%, снизив свою долю до 21,0% дилерских продаж.

Нехарактерная реакция рынка на изменение ставок утилизационного сбора отчасти связана с нивелирующим эффектом укрепления курса белорусского рубля к китайскому юаню почти на 17% с начала года. При этом, к российскому рублю белорусский рубль ослаб на 10% за тот же период, что существенно сказалось на себестоимости импортируемых автомобилей.

Различие условий импорта легковых автомобилей, в том числе ставок утилизационного сбора, в зависимости от типа силового агрегата приводит к опережающему росту ввоза и продаж «зелёных автомобилей», доля рынка которых выросла с 8,1% в августе 2024 года до 21,5% в соответствующем периоде текущего года.

При этом в продажах автомобильных дилеров снижается доля легковых автомобилей, оснащенных гибридной силовой установкой, а также двигателями внутреннего сгорания.

Рынок дилерских продаж гибридных автомобилей по оценкам экспертов УП «БАА-Консалт» в настоящий момент теряет свои позиции, уступая место рынку «неорганизованного ввоза» физическими лицами.

Вступившие в августе в силу законодательные ограничения на выдачу импортерам – юридическим лицам, документов об оценке соответствия по упрощённой форме с оформлением Заключения об оценке типа транспортного средства (не более 150 ед. автомобилей одного типа в год) пока не сказываются на дилерских продажах. Однако, при сохранении принципиально разных условий сертификации легковых автомобилей юридическими и физическими лицами в будущем, такие тенденции, очевидно, проявятся в 2026 году.

Предложение на рынке дилерских продаж по-прежнему превышает потребительский спрос, что во многом обеспечивает стабильный уровень цен. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь потребительские цены на рынке легковых автомобилей в целом за период январь-июль 2025 года приросли всего на 1,35%.