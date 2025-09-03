В Минской областной клинической больнице открыли новый ангиографический кабинет. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Теперь больница оснащена современным ангиографическим аппаратом со встроенным оборудованием для электрофизиологической диагностики и лечения. Техника была закуплена Минздравом за счет средств республиканского бюджета. Проведение строительно-монтажных работ для его установки и приобретение допоборудования финансированы за счет средств областного бюджета.

«Аппарат позволит выполнить широкий спектр диагностических и лечебных интервенционных процедур в различных областях медицины, что особенно важно для пациентов с острыми и хроническими коронарными синдромами, нарушениями мозгового кровообращения, жизнеугрожающими нарушениями ритма и проводимости, заболеваниями периферических артерий. Введение в эксплуатацию новой рентгеноперационной поможет обеспечить эффективную работу служб и оптимизировать логистику оказания высокопрофессиональной помощи жителям Минской области», - отметил главврач Александр Линкевич