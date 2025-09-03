ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ


09:16 04.09.2025

В Минской областной клинической больнице открыли новый ангиографический кабинет. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Теперь больница оснащена современным ангиографическим аппаратом со встроенным оборудованием для электрофизиологической диагностики и лечения. Техника была закуплена Минздравом за счет средств республиканского бюджета. Проведение строительно-монтажных работ для его установки и приобретение допоборудования финансированы за счет средств областного бюджета.

«Аппарат позволит выполнить широкий спектр диагностических и лечебных интервенционных процедур в различных областях медицины, что особенно важно для пациентов с острыми и хроническими коронарными синдромами, нарушениями мозгового кровообращения, жизнеугрожающими нарушениями ритма и проводимости, заболеваниями периферических артерий. Введение в эксплуатацию новой рентгеноперационной поможет обеспечить эффективную работу служб и оптимизировать логистику оказания высокопрофессиональной помощи жителям Минской области», - отметил главврач Александр Линкевич
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2025
валюта курс
EUR 3.4821
USD 2.9875
RUB 3.6955
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4700 -0.0136
USD 2.9875 +0.0107
RUB 3.6955 +0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4600 3.4750
USD 2.9720 2.9840
RUB 3.6800 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 04.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1690
EUR/RUB 93.5000 94.2000
USD/RUB 80.3000 80.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте