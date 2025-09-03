|О компании
|04.09.2025
|
|
Экономика РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
09:16 04.09.2025
В Минской областной клинической больнице открыли новый ангиографический кабинет. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Теперь больница оснащена современным ангиографическим аппаратом со встроенным оборудованием для электрофизиологической диагностики и лечения. Техника была закуплена Минздравом за счет средств республиканского бюджета. Проведение строительно-монтажных работ для его установки и приобретение допоборудования финансированы за счет средств областного бюджета.
«Аппарат позволит выполнить широкий спектр диагностических и лечебных интервенционных процедур в различных областях медицины, что особенно важно для пациентов с острыми и хроническими коронарными синдромами, нарушениями мозгового кровообращения, жизнеугрожающими нарушениями ритма и проводимости, заболеваниями периферических артерий. Введение в эксплуатацию новой рентгеноперационной поможет обеспечить эффективную работу служб и оптимизировать логистику оказания высокопрофессиональной помощи жителям Минской области», - отметил главврач Александр Линкевич
|
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2025
Курсы в банках
на 04.09.2025
Конвертация в банках
на 04.09.2025
|
