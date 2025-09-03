|О компании
03.09.2025
Экономика РБ
ШУЛЕЙКО: У БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ЕСТЬ КОНСТРУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
16:27 03.09.2025
У Беларуси и Узбекистана есть конструктивное взаимодействие на всех уровнях. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Юрий Шулейко на пленарном заседании III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума, сообщает Telegram-канал Правительства.
Юрий Шулейко отметил, что бизнес-форум предоставляет отличную возможность белорусским представителям бизнеса познакомить своих потенциальных партнеров и коллег с инновационными достижениями отечественных производителей, обменяться передовым опытом, перспективными идеями и предложениями, определить новые точки роста
«Поскольку мы имеем открытую экспортно-направленную экономику, одним из ключевых направлений развития для нас является выстраивание взаимовыгодных добросовестных отношений со странами-партнерами. В этом контексте сотрудничество Беларуси и Узбекистана - хороший пример того, как должны развиваться отношения между государствами», - отметил вице-премьер
