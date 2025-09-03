ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ СОКРАТИЛОСЬ НА 15,7%


14:16 03.09.2025

В январе-июле 2025г. в Гродненской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции ельского хозяйства в текущих ценах составило 1 356,7 млн. рублей и сократилось по сравнению с январем – июля 2024 г. в сопоставимых ценах на 15,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2 825,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 85,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года. Снижение темпа производства обусловлено более поздними сроками начала уборки и заготовки кормов в текущем году.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 176,2 тыс. тонн, молока – 1 024,2 тыс. тонн, яиц получено 279,2 млн.штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,8%, яиц – 83,3%.

На 1 августа 2025 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 681,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 223,9 тыс. голов. Численность свиней составила 576,7 тыс. голов.

На 1 августа 2025 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 28% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2024 г. – 58,4%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 470,1 тыс. тонн при средней урожайности 56,1 центнера с одного гектара убранной площади (на 1 августа 2024 г. – 50,2 центнера).

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 августа 2025 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 829,6 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 520,5 тыс. тонн.

В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 13 центнеров кормовых единиц, кормов из трав – 10,3 центнера.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.09.2025
валюта курс
EUR 3.4640
USD 2.9768
RUB 3.6947
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4700 -0.0136
USD 2.9875 +0.0107
RUB 3.6955 +0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4660 3.4690
USD 2.9760 2.9800
RUB 3.6880 3.6940
подробнее

Конвертация в банках
на 03.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1665
EUR/RUB 93.6000 94.0500
USD/RUB 80.5000 80.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
