БЕЛАЗ уверенно движется по пути технологического обновления, укрепляя статус мирового лидера в производстве карьерной техники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, так, в первой половине 2025 года завод приобрел 42 единицы современного высокоточного оборудования. Общий объем инвестиций в основной капитал предприятия превысил 100 миллионов белорусских рублей, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этой суммы около 70 миллионов было направлено на закупку новейших машин и оборудования, включая сварочные машины, машины термической резки, металлорежущие и кузнечно-прессовые станки, обрабатывающие центры с программным управлением, установки для нанесения металлопокрытий и покраски, грузоподъемные механизмы и прочие.

Напомним, что сегодня БЕЛАЗ реализовывает ряд масштабных инвестиционных проектов, направленных на обновление производственных мощностей и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Внедрение прогрессивного оборудования в различных цехах предприятия обеспечивает гибкость производства, позволяя оперативно осваивать новые виды продукции и гарантировать высочайшее качество и надежность нашей техники. Это, в свою очередь, способствует укреплению позиций БЕЛАЗа на мировом рынке.