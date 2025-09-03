|О компании
|03.09.2025
|
|
Экономика РБ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ БЕЛАЗА ПРЕВЫСИЛ BR100 МЛН
13:51 03.09.2025
БЕЛАЗ уверенно движется по пути технологического обновления, укрепляя статус мирового лидера в производстве карьерной техники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, так, в первой половине 2025 года завод приобрел 42 единицы современного высокоточного оборудования. Общий объем инвестиций в основной капитал предприятия превысил 100 миллионов белорусских рублей, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этой суммы около 70 миллионов было направлено на закупку новейших машин и оборудования, включая сварочные машины, машины термической резки, металлорежущие и кузнечно-прессовые станки, обрабатывающие центры с программным управлением, установки для нанесения металлопокрытий и покраски, грузоподъемные механизмы и прочие.
Напомним, что сегодня БЕЛАЗ реализовывает ряд масштабных инвестиционных проектов, направленных на обновление производственных мощностей и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Внедрение прогрессивного оборудования в различных цехах предприятия обеспечивает гибкость производства, позволяя оперативно осваивать новые виды продукции и гарантировать высочайшее качество и надежность нашей техники. Это, в свою очередь, способствует укреплению позиций БЕЛАЗа на мировом рынке.
|
|
