|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛОРУССКАЯ АЭС ВЫРАБОТАЛА 50 МЛРД. КВТЧ ЭНЕРГИИ С МОМЕНТА ПУСКА
13:28 03.09.2025
С момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока (3 ноября 2020 года) Белорусская атомная станция суммарно выработала 50 млрд. кВтч электроэнергии. Это позволило заместить 13,6 млрд. м. куб природного газа. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Каждый из энергоблоков производит порядка 28 млн. кВтч электроэнергии в сутки. Доля атомной генерации в общем объеме производства электроэнергии в Беларуси составляет 40%.
Строительство и ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС стало важной вехой в развитии энергосистемы:
страна полностью обеспечивает себя собственной электроэнергией и отказалась от импорта;
масштабная электрификация и перевод населенных пунктов на электроотопление повышают комфорт проживания миллионов людей;
в белорусских городах растет число электротранспорта;
за счет проводимой модернизации электросетей обеспечивается надежность электроснабжения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2025
Курсы в банках
на 03.09.2025
Конвертация в банках
на 03.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте