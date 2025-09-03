ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БЕЛОРУССКАЯ АЭС ВЫРАБОТАЛА 50 МЛРД. КВТЧ ЭНЕРГИИ С МОМЕНТА ПУСКА


13:28 03.09.2025

С момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока (3 ноября 2020 года) Белорусская атомная станция суммарно выработала 50 млрд. кВтч электроэнергии. Это позволило заместить 13,6 млрд. м. куб природного газа. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Каждый из энергоблоков производит порядка 28 млн. кВтч электроэнергии в сутки. Доля атомной генерации в общем объеме производства электроэнергии в Беларуси составляет 40%.

Строительство и ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС стало важной вехой в развитии энергосистемы:

страна полностью обеспечивает себя собственной электроэнергией и отказалась от импорта;

масштабная электрификация и перевод населенных пунктов на электроотопление повышают комфорт проживания миллионов людей;

в белорусских городах растет число электротранспорта;

за счет проводимой модернизации электросетей обеспечивается надежность электроснабжения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.09.2025
валюта курс
EUR 3.4640
USD 2.9768
RUB 3.6947
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4700 -0.0136
USD 2.9875 +0.0107
RUB 3.6955 +0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4660 3.4690
USD 2.9760 2.9800
RUB 3.6880 3.6940
подробнее

Конвертация в банках
на 03.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1665
EUR/RUB 93.6000 94.0500
USD/RUB 80.5000 80.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
