С момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока (3 ноября 2020 года) Белорусская атомная станция суммарно выработала 50 млрд. кВтч электроэнергии. Это позволило заместить 13,6 млрд. м. куб природного газа. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Каждый из энергоблоков производит порядка 28 млн. кВтч электроэнергии в сутки. Доля атомной генерации в общем объеме производства электроэнергии в Беларуси составляет 40%.

Строительство и ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС стало важной вехой в развитии энергосистемы:

страна полностью обеспечивает себя собственной электроэнергией и отказалась от импорта;

масштабная электрификация и перевод населенных пунктов на электроотопление повышают комфорт проживания миллионов людей;

в белорусских городах растет число электротранспорта;

за счет проводимой модернизации электросетей обеспечивается надежность электроснабжения.