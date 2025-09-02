УП «БЕЛТЕХОСМОТР» за август текущего года выдано 146 626 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 124 045 разрешений (84,6% от общего количества).

В отношении электромобилей в августе текущего года оформлено 2 438 разрешений.

В отношении транспортных средств, занятых в коммерческих перевозках пассажиров, оформлено 6 217 разрешений.

В августе услугой по получению (выдаче) разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении в электронной форме с помощью единого портала электронных услуг «Е-Паслуга» воспользовались 2 086 автовладельцев. На новые транспортные средства (2024-2025 годов выпуска) без посещения диагностической станции и прохождения контрольно-диагностических работ оформлено 214 разрешений в электронной форме.

В августе текущего года на диагностических станциях УП «БЕЛТЕХОСМОТР» оказана 441 услуга по выдаче международного сертификата технического осмотра.

Из общего количества транспортных средств, представленных в августе на государственный технический осмотр, 13.7% транспортных средств (21 921) имели различного характера несоответствия установленным требованиям (32 166 несоответствий).