|03.09.2025
Экономика РБ
БЕЛТЕХОСМОТР ЗА АВГУСТ ВЫДАЛ БОЛЕЕ 146 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
12:06 03.09.2025
УП «БЕЛТЕХОСМОТР» за август текущего года выдано 146 626 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 124 045 разрешений (84,6% от общего количества).
В отношении электромобилей в августе текущего года оформлено 2 438 разрешений.
В отношении транспортных средств, занятых в коммерческих перевозках пассажиров, оформлено 6 217 разрешений.
В августе услугой по получению (выдаче) разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении в электронной форме с помощью единого портала электронных услуг «Е-Паслуга» воспользовались 2 086 автовладельцев. На новые транспортные средства (2024-2025 годов выпуска) без посещения диагностической станции и прохождения контрольно-диагностических работ оформлено 214 разрешений в электронной форме.
В августе текущего года на диагностических станциях УП «БЕЛТЕХОСМОТР» оказана 441 услуга по выдаче международного сертификата технического осмотра.
Из общего количества транспортных средств, представленных в августе на государственный технический осмотр, 13.7% транспортных средств (21 921) имели различного характера несоответствия установленным требованиям (32 166 несоответствий).
