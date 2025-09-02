|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В ГРОДНО ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ BELTELECOMSHOP
11:46 03.09.2025
Новый BeltelecomShop открыт в Гродно (ТЦ «OldCity», ул. Дубко, 17).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», современный торговый объект стал первым в регионе и уже тринадцатым в стране.
«Мы не просто расширяем розничную сеть, мы создаем современные многофункциональные площадки, где жители любого уголка страны могут на выгодных условиях приобрести технику и получить полный комплекс наших услуг», - отметил. первый заместитель генерального директора РУП «Белтелеком» Геннадий Мельников.
BeltelecomShop предлагает широкий ассортимент из более чем 360 наименований товаров от ведущих отечественных и мировых брендов. Здесь представлены новые модели смартфонов, ноутбуков, планшетов, а также техники для дома: от крупногабаритных холодильников и стиральных машин до роботов-пылесосов, кофемашин и даже электротранспорта. Все это доступно в рассрочку до 24 месяцев.
В новом офисе можно также получить консультацию и подключить услуги связи от «Белтелеком»: высокоскоростной интернет, телевидение, «Видеоконтроль» и десятки других востребованных цифровых сервисов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2025
Курсы в банках
на 03.09.2025
Конвертация в банках
на 03.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте