Экономика РБ


В ГРОДНО ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ BELTELECOMSHOP


11:46 03.09.2025

Новый BeltelecomShop открыт в Гродно (ТЦ «OldCity», ул. Дубко, 17).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», современный торговый объект стал первым в регионе и уже тринадцатым в стране.

«Мы не просто расширяем розничную сеть, мы создаем современные многофункциональные площадки, где жители любого уголка страны могут на выгодных условиях приобрести технику и получить полный комплекс наших услуг», - отметил. первый заместитель генерального директора РУП «Белтелеком» Геннадий Мельников.

BeltelecomShop предлагает широкий ассортимент из более чем 360 наименований товаров от ведущих отечественных и мировых брендов. Здесь представлены новые модели смартфонов, ноутбуков, планшетов, а также техники для дома: от крупногабаритных холодильников и стиральных машин до роботов-пылесосов, кофемашин и даже электротранспорта. Все это доступно в рассрочку до 24 месяцев.

В новом офисе можно также получить консультацию и подключить услуги связи от «Белтелеком»: высокоскоростной интернет, телевидение, «Видеоконтроль» и десятки других востребованных цифровых сервисов.
