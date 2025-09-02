Министерством по налогам и сборам 20 августа принято постановление № 40 «О порядке заполнения декларации о доходах и имуществе».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждена Инструкция, которой установлен порядок заполнения декларации о доходах и имуществе лицами, которые обязаны ее предоставлять в соответствии:

со статьями 29–32 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией»,

с частью первой пункта 6 и пунктом 16 Положения о порядке формирования и проверки сведений о кандидатах на должности, включенные в кадровые реестры, и на государственные гражданские должности, утвержденного указом от 23 февраля 2022 г. № 66.

Согласно Инструкции декларация заполняется обязанными лицами на бланке по установленным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 января 2016 г. № 19 формам. Она заполняется разборчиво вручную или с применением технических средств.

Исправление неправильной записи вносится в декларацию путем зачеркивания и надписи правильной записи, которая заверяется подписью обязанного лица, допустившего такую запись, с обязательным учинением записи: «Исправленному верить».

Все предусмотренные формой декларации реквизиты заполняются либо соответствующим значением (записью), либо записью «нет» в соответствующем месте. Незаполнение реквизитов не допускается, за исключением отдельных установленных случаев.

В декларации отражается информация о прилагаемых к ней документах (их копиях), подтверждающих отраженные в ней сведения. Кроме того, вносится информация о письменных пояснениях, касающихся сведений в отношении обязанного лица, его супруга (супруги), несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных), а также совершеннолетних близких родственников, совместно с ним проживающих и ведущих общее хозяйство.

Информация на титульном листе декларации указывается без сокращений и использования аббревиатур (исключение – общеизвестные (применяемые повсеместно) сокращения).

Также установлено, что при изменении в течение декларируемого периода или на дату представления декларации обязанным лицом фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), места жительства, основного места работы (службы, учебы), то в декларации указываются соответствующие данные как до изменения, так и после.

Ряд постановлений Министерства по налогам и сборам признается утратившим силу, в том числе от 9 января 2008 г. № 1 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения деклараций о доходах и имуществе».

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.