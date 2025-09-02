Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2025 года составили $12,413 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

В августе 2025 года золотовалютные резервы увеличились на $471,4 млн. после роста в июле 2025 года на $400,3 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в августе увеличилась с $5,7144 млрд. до $5,9395 млрд. Активы в иностранной валюте за август выросли на $281,8 млн. и на 1 сентября 2025 года составили $5,0688 млрд.

Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.