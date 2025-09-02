|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ В АВГУСТЕ ВЫРОСЛИ НА $471,4 МЛН.
11:16 03.09.2025
Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2025 года составили $12,413 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.
В августе 2025 года золотовалютные резервы увеличились на $471,4 млн. после роста в июле 2025 года на $400,3 млн.
Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в августе увеличилась с $5,7144 млрд. до $5,9395 млрд. Активы в иностранной валюте за август выросли на $281,8 млн. и на 1 сентября 2025 года составили $5,0688 млрд.
Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2025
Курсы в банках
на 03.09.2025
Конвертация в банках
на 03.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте