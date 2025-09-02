В январе-июле 2025 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 2 161 новая квартира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 80,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 39,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 62,4 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 44,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 21,5% от общего ввода по области.