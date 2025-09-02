ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МТС ОПРОС ПРЕДОСТАВИЛ БИЗНЕСУ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВОДИТЬ АНКЕТИРОВАНИЕ ПО QR-КОДУ


10:42 03.09.2025

МТС расширил функционал платформы для маркетинговых исследований МТС Опрос.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь абоненты могут использовать еще один способ проведения анкетирования — QR-код. Он дает компаниям возможность собирать обратную связь от клиентов и посетителей без затрат на SMS- и Viber-рассылки. Новые абоненты смогут получить первые 100 заполненных анкет абсолютно бесплатно.

Создать QR-код можно в личном кабинете платформы МТС Опрос, выбрав подходящий шаблон. Такой код можно разместить на бумажных носителях, в наружной рекламе, на стойках в торговых залах, в буклетах. Аудитория сканирует QR-код, переходит на страницу опроса в браузере и заполняет анкету. При этом сам заказчик в личном кабинете в режиме реального времени может получить подробный отчет с результатами анкетирования.

Новая опция особенно интересна торговым сетям, ресторанам и кофейням, которым важно оценить удовлетворенность покупателей, а также организаторам различных мероприятий, желающим получить обратную связь от посетителей. Она подойдет и компаниям, которым необходимо быстро и просто собрать мнение аудитории непосредственно на месте. В случае с QR-кодом целевая аудитория формируется естественным образом — это все, кто взаимодействует с носителем кода.

Справка:

МТС Опрос — это инструмент для проведения маркетинговых исследований, анализа клиентских предпочтений и получения объективных данных. С его помощью компании и индивидуальные предприниматели могут изучать потребности и мнения клиентов, уровень узнаваемости бренда, оценивать качество услуг и проводить HR-опросы среди сотрудников.

По 31 января 2026 года можно воспользоваться ознакомительным периодом, получив первые 100 заполненных анкет бесплатно. Узнать подробнее можно на сайте opros.mts.by.
