Экономика РБ


КГК ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЗАКУПКЕ ЛИФТОВ ГОСПРЕДПРИЯТИЕМ


10:30 03.09.2025

Комитет госконтроля Витебской области выявил нарушения при закупке лифтов госпредприятием. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

Нарушения выявлены при проведении закупки лифтового оборудования для замены в одном из учреждений Витебска. Организатор закупки – госзаказчик по объектам строительства и реконструкции г.Витебска – искусственно создал условия для ограничения участия неугодных поставщиков, в том числе крупнейшего отечественного производителя лифтов, цены которого были ниже конкурентов.

После вмешательства КГК Витебской области решения по выбору поставщика лифтов были пересмотрены. Предотвращены необоснованные расходы бюджетных средств. За счет принятых мер сэкономлено более 8 тыс. рублей.

К ответственности привлечены 8 должностных лиц госзаказчика – организатора закупок (члены комиссии по закупкам и другие лица, участвующие в принятии решений). Дается правовая оценка данному факту.

Аналогичные факты установлены при проверке вопросов закупки лифтов для установки в жилых домах, которые также проводились госзаказчиком по объектам строительства и реконструкции г.Витебска.

В частности, данный организатор закупок в условиях конкурса оговаривал крайне сжатые сроки поставки. Если эта мера не срабатывала, он отклонял якобы не соответствующие критериям предложения крупнейшего отечественного производителя лифтов либо не приглашал его к участию в закупке.

В результате лифтовое оборудование закупалось на 10-15% дороже.
