ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 8,7 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


10:21 03.09.2025

В Беларуси на 3 сентября намолочено 8,824 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщаетт Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,23 млн.тонн, Гродненская – 1,735 млн.тонн, Брестская – 1,674 млн.тонн, Могилевская – 1,219 млн.тонн, Гомельская – 1,040 млн.тонн, Витебская – 925 тыс.тонн.

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 96 % площадей, что составляет 2 322 тысячи гектаров.

Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,4 ц/га

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 644 тысячи тонн – 92 % от плана

Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 27 тыс.га или 2 % запланированного

Вытереблено льна на 47 тыс.га, что составляет 97 % запланированных площадей

Сахарная свекла убрана с 7 % площадей, что составляет 7 тысяч гектаров

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 4 % площадей, что составляет 34 тысячи гектаров

Заготовлено сена 430 тыс.т. – 60% плана. Сенажа – 12 млн. 863 тыс. тонн – 92% плана. В том числе в полимерной упаковке 431 тыс.т.

Травяных кормов заготовлено 4 млн. 125 тыс.т. – 41% плана

Картофеля в стране накопано уже более 65 тысяч тонн. Средняя урожайность выше прошлогодней на 64,6 ц/га.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.09.2025
валюта курс
EUR 3.4640
USD 2.9768
RUB 3.6947
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4836 -0
USD 2.9768 +0.0054
RUB 3.6947 +0.0009
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4600 3.4660
USD 2.9670 2.9730
RUB 3.6880 3.6950
подробнее

Конвертация в банках
на 03.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1680
EUR/RUB 93.6000 93.8500
USD/RUB 80.2500 80.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте