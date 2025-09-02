В Беларуси на 3 сентября намолочено 8,824 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщаетт Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,23 млн.тонн, Гродненская – 1,735 млн.тонн, Брестская – 1,674 млн.тонн, Могилевская – 1,219 млн.тонн, Гомельская – 1,040 млн.тонн, Витебская – 925 тыс.тонн.

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 96 % площадей, что составляет 2 322 тысячи гектаров.

Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,4 ц/га

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 644 тысячи тонн – 92 % от плана

Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 27 тыс.га или 2 % запланированного

Вытереблено льна на 47 тыс.га, что составляет 97 % запланированных площадей

Сахарная свекла убрана с 7 % площадей, что составляет 7 тысяч гектаров

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 4 % площадей, что составляет 34 тысячи гектаров

Заготовлено сена 430 тыс.т. – 60% плана. Сенажа – 12 млн. 863 тыс. тонн – 92% плана. В том числе в полимерной упаковке 431 тыс.т.

Травяных кормов заготовлено 4 млн. 125 тыс.т. – 41% плана

Картофеля в стране накопано уже более 65 тысяч тонн. Средняя урожайность выше прошлогодней на 64,6 ц/га.