|03.09.2025
|
|
Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 5,1%
09:06 03.09.2025
Розничный товарооборот в Гродненской области в январе-июле 2025 г. составил 5 257 млн. рублей, или 105,1% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,5% розничного товарооборота области, в январе – июле 2025 г. составил 4 861,3 млн. рублей, или 105,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе – июле 2025 г. составил 3 144,2 млн. рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.
Товарооборот общественного питания в январе – июле 2025 г. составил 339,8 млн. рублей, или 106% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2025
Курсы в банках
на 03.09.2025
Конвертация в банках
на 03.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
