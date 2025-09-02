ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
03.09.2025   
Экономика РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 5,1%


09:06 03.09.2025

Розничный товарооборот в Гродненской области в январе-июле 2025 г. составил 5 257 млн. рублей, или 105,1% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,5% розничного товарооборота области, в январе – июле 2025 г. составил 4 861,3 млн. рублей, или 105,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – июле 2025 г. составил 3 144,2 млн. рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе – июле 2025 г. составил 339,8 млн. рублей, или 106% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.
