Розничный товарооборот в Гродненской области в январе-июле 2025 г. составил 5 257 млн. рублей, или 105,1% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,5% розничного товарооборота области, в январе – июле 2025 г. составил 4 861,3 млн. рублей, или 105,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – июле 2025 г. составил 3 144,2 млн. рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе – июле 2025 г. составил 339,8 млн. рублей, или 106% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.