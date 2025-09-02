Экономика РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ СОКРАТИЛСЯ НА 0,7%

16:13 02.09.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-июль 2025 года в текущих ценах составил 15 444,2 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП сократился на 0,7% к уровню января – июля 2024 г.