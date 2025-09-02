ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
02.09.2025   
Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ НАЧАЛАСЬ МАССОВАЯ УБОРКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ


14:46 02.09.2025

В хозяйствах и организациях Беларуси активно приступили к уборке сахарной свеклы — одной из ключевых технических культур.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, аграриям предстоит убрать урожай с площади 107 тысяч гектаров.

По данным на текущий момент, уже убрано 6% посевных площадей, или 6 тысяч гектаров. Валовой сбор сахарной свеклы превысил 304 тысячи тонн. Средняя урожайность культуры значительно превышает показатели прошлого года и составляет 476 центнеров с гектара, что на 57,7 ц/га выше уровня прошлого года.

Уборочная кампания проходит в Брестской, Гродненской, Минской и Могилёвской областях, создающих надёжную сырьевую базу для сахарной отрасли страны.
Курсы валют НБ РБ
с 03.09.2025
валюта курс
EUR 3.4640
USD 2.9768
RUB 3.6947
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4836 -0
USD 2.9768 +0.0054
RUB 3.6947 +0.0009
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4550 3.4600
USD 2.9660 2.9700
RUB 3.6860 3.6940
подробнее

Конвертация в банках
на 02.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1664
EUR/RUB 93.7000 93.7900
USD/RUB 80.3500 80.5500
подробнее
