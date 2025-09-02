|О компании
|02.09.2025
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ НАЧАЛАСЬ МАССОВАЯ УБОРКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
14:46 02.09.2025
В хозяйствах и организациях Беларуси активно приступили к уборке сахарной свеклы — одной из ключевых технических культур.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, аграриям предстоит убрать урожай с площади 107 тысяч гектаров.
По данным на текущий момент, уже убрано 6% посевных площадей, или 6 тысяч гектаров. Валовой сбор сахарной свеклы превысил 304 тысячи тонн. Средняя урожайность культуры значительно превышает показатели прошлого года и составляет 476 центнеров с гектара, что на 57,7 ц/га выше уровня прошлого года.
Уборочная кампания проходит в Брестской, Гродненской, Минской и Могилёвской областях, создающих надёжную сырьевую базу для сахарной отрасли страны.
