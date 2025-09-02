ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МТС НАЗВАЛ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВОДОЕМЫ БЕЛАРУСИ


14:31 02.09.2025

Компания МТС составила рейтинг водоемов, которые пользовались наибольшей популярностью этим летом. Лидером стали Браславские озера: именно здесь побывало больше всего жителей и гостей Беларуси, которые сгенерировали наибольший объем интернет-трафика.

По данным анализа МТС, проведенного с помощью технологии обезличенных данных, этим летом Национальный парк «Браславские озера» посетили около 50 тысяч абонентов мобильного оператора. Ежедневно они «прокачивали» в среднем более 700 Гб трафика, делясь фото, видео и впечатлениями о живописных пейзажах.

В десятку самых «качающих» озер вошли крупные курортные зоны и менее известные, но активно посещаемые места. Вверху этого списка разместилось Нарочь с 330 Гб интернет-трафика в день. Также в топ-3 оказались озера Селява (120 Гб) и Плисса (104 Гб). В топ-10 вошли озера Долгое, Освейское, Шо, Свирь, Дривяты, Лепельское, Снуды .

Кроме этого, МТС выделил наиболее популярные водохранилища. Возглавило рейтинг самое крупное из них — Вилейское. Этим летом посетители ежедневно генерировали на его берегах почти 230 Гб данных. В тройке лидеров также присутствуют Цнянское и Солигорское водохралища.

«Компания МТС регулярно анализирует цифровую активность, чтобы лучше понимать интересы абонентов и развивать инфраструктуру в соответствии с реальными потребностями. Наша статистика показывает, что жители и гости Беларуси активно путешествуют внутри страны, а мобильный интернет становится неотъемлемой частью поездок», — прокомментировали в компании.

Справка:

МТС — крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Покрытие мобильной связью охватывает более 98% территории страны, на которой проживает 99,9% населения.

МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 2 квартала. Сеть оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений, проведенных органом государственного надзора за электросвязью — предприятием «БелГИЭ». Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества услуг электросвязи на 09:00 2 сентября
