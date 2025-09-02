Александр Лукашенко предлагает Китаю строить в Беларуси тепличные комплексы. Президент встретился с председателем правления компании «Шаньдун Лисэнтэ Агротехнолоджи» Ваном Шоубо. Это высокотехнологичное предприятие проектирует и строит современные теплицы, сообщает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко отметил, что эта компания уже не новичок на рынке Беларуси, сотрудничает со Светлогорским ЦКК. В прошлом году между сторонами был подписан контракт на строительство теплицы 4-го поколения для выращивания томатов.

«Вы очень интенсивно и активно сотрудничаете с нашими регионами. У вас новейшие технологии, насколько я владею ситуацией, по проектированию, строительству и эксплуатации тепличных комплексов. Поэтому мы вас ждем в Беларуси. Земель и почвы, пригодной для теплиц, у нас хватает. Если вы используете искусственное орошение и подкормку растений, мы немного умеем это делать. Люди, которые способны работать на этих комплексах, в Беларуси есть», - сказал президент.

Александр Лукашенко также обратил внимание на конкурентные преимущества Беларуси для развития работы в этом направлении: "У нас приемлемая стоимость природного газа, излишки электроэнергии (мы планируем построить вторую атомную станцию, мы ее обязательно построим). Поэтому вы можете серьезно развернуться в Беларуси, на нашем рынке. Что очень важно, мы очень много подобной продукции сегодня продаем в России. Российский рынок необъятный. В Европе очень нужна эта продукция. Поэтому если быстро развернемся, мы можем произвести любые овощи и продать на неограниченных рынках".

Президент в том числе предлагает впоследствии поставлять выращенную продукцию в Китай.

"Я знаю, что вы сейчас частично готовы инвестировать в строительство тепличных комбинатов. Но я уверен, что буквально через год вы захотите построить свои, китайские, с 100%-м капиталом комбинаты для работы на тех рынках, - сказал он. - Словом, вы можете рассчитывать на поддержку нашего Правительства в Беларуси по производству овощной продукции в закрытом грунте. Можете для Китая производить. Вот сколько произведете, столько и заберете в Китай".

Еще одна встреча у Александра Лукашенко в Пекине состоялась с руководством "Шаньдун Хуалян Гринхаус Инжиниринг" во главе с Чэнь Хунляном. Эта компания специализируется на выращивании цветов, включая орхидеи.

"Вы, наверное, самые богатые и самые желанные гости будете в Беларуси. Я имею в виду то, что мы откуда только не завозим цветочную продукцию. Аж с Эквадора. Поэтому, господин Чэнь, вам ворота открыты. Рынок не освоенный белорусский и российский, да и европейские рынки. Конкуренции практически нет никакой. Если завтра начнете продавать свою прекрасную цветочную продукцию, в том числе и орхидеи, мы будем вам очень благодарны", - сказал Глава белорусского государства.

Речь, опять же, ведется о возможности строительства в Беларуси тепличных комплексов, но в данном случае по выращиванию цветов. Это, например, розы, орхидеи, хризантемы и другие.