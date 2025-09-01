Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в июле 2025 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 100,1%, с декабрем 2024 г. – 104,7%, из него на инвестиционные товары – 99,8% и 105,7% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 104,5%, потребительские товары – 100,8% и 105,1% соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в июле 2025 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 100,6%, с декабрем 2024 г. – 101,3%, в том числе в растениеводстве – 101,1% и 99,4% соответственно, животноводстве – 100,5% и 101,7% соответственно.