|02.09.2025
Экономика РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 4,7%
13:02 02.09.2025
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в июле 2025 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 100,1%, с декабрем 2024 г. – 104,7%, из него на инвестиционные товары – 99,8% и 105,7% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 104,5%, потребительские товары – 100,8% и 105,1% соответственно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в июле 2025 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 100,6%, с декабрем 2024 г. – 101,3%, в том числе в растениеводстве – 101,1% и 99,4% соответственно, животноводстве – 100,5% и 101,7% соответственно.
