ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 4,7%


13:02 02.09.2025

Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в июле 2025 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 100,1%, с декабрем 2024 г. – 104,7%, из него на инвестиционные товары – 99,8% и 105,7% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 104,5%, потребительские товары – 100,8% и 105,1% соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в июле 2025 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 100,6%, с декабрем 2024 г. – 101,3%, в том числе в растениеводстве – 101,1% и 99,4% соответственно, животноводстве – 100,5% и 101,7% соответственно.
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2025
валюта курс
EUR 3.4837
USD 2.9714
RUB 3.6938
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2025
валюта курс +/-
USD 2.9714 -0.0017
RUB 3.6938 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4550 3.4600
USD 2.9660 2.9700
RUB 3.6860 3.6940
подробнее

Конвертация в банках
на 02.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1664
EUR/RUB 93.7000 93.7900
USD/RUB 80.3500 80.5500
подробнее
