Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Экономика РБ


В БРАГИНСКОЙ ЦРБ ПОЯВИЛСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ


12:02 02.09.2025

В Брагинской ЦРБ появился современный передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Это значимое событие стало реальностью благодаря целенаправленной финансовой поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Данная инициатива – прямое воплощение поручения Главы государства Александра Лукашенко, которое подчёркивает, что медицинское обслуживание должно быть доступно каждому жителю, независимо от удалённости населённого пункта.

Передвижной ФАП специально создан для того, чтобы квалифицированная медицинская помощь пришла к жителям самых отдалённых от райцентра деревень. В списке будущих остановок: Гдень, Нижние и Верхние Жары, Кирово, Савичи и многие другие.

Свою работу передвижной ФАП начал сразу в Брагине. Первые пациенты уже успели оценить широкий спектр оказываемых услуг и удобство получения помощи на месте. Представьте, прямо в мобильном пункте можно пройти анализ крови и сделать кардиограмму сердца
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2025
валюта курс
EUR 3.4837
USD 2.9714
RUB 3.6938
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2025
валюта курс +/-
USD 2.9714 -0.0017
RUB 3.6938 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4550 3.4600
USD 2.9660 2.9700
RUB 3.6860 3.6940
подробнее

Конвертация в банках
на 02.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1664
EUR/RUB 93.7000 93.7900
USD/RUB 80.3500 80.5500
подробнее
