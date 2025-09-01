В Брагинской ЦРБ появился современный передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Это значимое событие стало реальностью благодаря целенаправленной финансовой поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Данная инициатива – прямое воплощение поручения Главы государства Александра Лукашенко, которое подчёркивает, что медицинское обслуживание должно быть доступно каждому жителю, независимо от удалённости населённого пункта.

Передвижной ФАП специально создан для того, чтобы квалифицированная медицинская помощь пришла к жителям самых отдалённых от райцентра деревень. В списке будущих остановок: Гдень, Нижние и Верхние Жары, Кирово, Савичи и многие другие.

Свою работу передвижной ФАП начал сразу в Брагине. Первые пациенты уже успели оценить широкий спектр оказываемых услуг и удобство получения помощи на месте. Представьте, прямо в мобильном пункте можно пройти анализ крови и сделать кардиограмму сердца