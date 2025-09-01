HostFly.by, один из ведущих белорусских провайдеров услуг хостинга и регистрации доменов, объявляет о старте бизнес-сезона на выгодных условиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, только до конца октября 2025 года компания предлагает значительное снижение цен на ключевые хостинг-продукты для тех, кто только начинает свой путь онлайн или решил сменить провайдера.

Акция "Взлетаем с HostFly" направлена на то, чтобы дать быстрый и доступный старт онлайн-проектам в Беларуси.

Специальные акционные цены для новых клиентов:

Хостинг сайтов. Отличное решение для сайта стартапа, лендинга или сайта-визитки, включает конструктор сайтов: от 4,5 BYN в месяц.

Оптимизированный хостинг для WordPress. Максимальная скорость, безопасность и удобство для популярнейшей CMS, включает конструктор сайтов: от 7,5 BYN в месяц.

Хостинг для 1С-Битрикс. Мощная и стабильная платформа для корпоративных сайтов и интернет-магазинов - от 12,99 BYN в месяц.

Ключевые преимущества HostFly.by, которые получат клиенты по акции:

Помимо выгодных цен, новые клиенты получают полный доступ к техническим возможностям HostFly.by, в том числе:

Надёжность. Стабильная работа серверов (uptime 99.98%+), резервное копирование.

Безопасность. Защита от DDoS, регулярные обновления, SSL-сертификаты.

Скорость. Современное оборудование, оптимизированные под различные CMS.

Поддержка 24/7.Квалифицированная техническая поддержка без выходных.

Бесплатная миграция. Помощь в переносе сайта с текущего хостинга.

Удобная панель управления.Интуитивно понятный интерфейс.

"Мы делаем все для того, чтобы запуск сайтов был лёгким и вдохновляющим, как первый полет. В HostFly белорусские предприниматели и веб-разработчики получают быстрый хостинг сайтов без лишних затрат, честные цени и надежную инфраструктуру" – отметили в компании HostFly.by.

Подробнее об акции можно узнать на сайте компании.

О компании HostFly.by:

HostFly.by – хостинг-провайдер и регистратор доменных имен, работающий на рынке Беларуси с 2018 года. Компания предоставляет полный спектр услуг для размещения и поддержки веб-проектов любой сложности: от простого хостинга сайтов до выделенных серверов и облачных решений. HostFly.by обслуживает значительную долю белорусских проектов, делая ставку на надёжность, скорость, безопасность и профессиональную поддержку клиентов. Узнать больше можно на официальном сайте hostfly.by.