Экономика РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ СОСТАВИЛА 4,2%


11:38 02.09.2025

За I полугодие 2025 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций, организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за искл. организаций, являющихся участниками холдингов)) составила 5%, рентабельность продаж – 4,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июля 2025 г. составила 9,8 млрд. рублей, в том числе просроченная – 1,6 млрд. рублей, или 16,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2025 г. составила 12,4 млрд. рублей, в том числе просроченная – 2,4 млрд. рублей, или 19,5% от общего объема кредиторской задолженности.
