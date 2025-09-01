ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЗА ЛЕТО ОКОЛО 80 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ


10:59 02.09.2025

На территорию Беларуси с 1 июня по 1 сентября прибыли 79 892 иностранных гражданина из 38 стран, включенных в список безвиза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, кроме традиционно наибольшего количества гостей из Литвы, Латвии и Польши, чаще всего Беларусь этим летом посещали граждане Германии и Эстонии — около 8 и 3,5 тысячи человек соответственно.

Сокращение властями сопредельных стран количества функционирующих европейских пунктов пропуска на границе с Беларусью и искусственное создание многокилометровых очередей не повлияли на интерес европейцев к посещению нашей страны.

С 1 января текущего года безвизовой возможностью посещения Беларуси воспользовались 163 540 иностранцев. За более чем три года, с 15 апреля 2022 года, — 1 195 276 жителей стран Европы.

Безвизовый въезд через наземные пункты пропуска для граждан 38 европейских стран действует до 31 декабря 2025 года включительно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2025
валюта курс
EUR 3.4837
USD 2.9714
RUB 3.6938
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2025
валюта курс +/-
USD 2.9714 -0.0017
RUB 3.6938 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4550 3.4600
USD 2.9660 2.9700
RUB 3.6860 3.6940
подробнее

Конвертация в банках
на 02.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1664
EUR/RUB 93.7000 93.7900
USD/RUB 80.3500 80.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
