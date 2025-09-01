На территорию Беларуси с 1 июня по 1 сентября прибыли 79 892 иностранных гражданина из 38 стран, включенных в список безвиза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, кроме традиционно наибольшего количества гостей из Литвы, Латвии и Польши, чаще всего Беларусь этим летом посещали граждане Германии и Эстонии — около 8 и 3,5 тысячи человек соответственно.

Сокращение властями сопредельных стран количества функционирующих европейских пунктов пропуска на границе с Беларусью и искусственное создание многокилометровых очередей не повлияли на интерес европейцев к посещению нашей страны.

С 1 января текущего года безвизовой возможностью посещения Беларуси воспользовались 163 540 иностранцев. За более чем три года, с 15 апреля 2022 года, — 1 195 276 жителей стран Европы.

Безвизовый въезд через наземные пункты пропуска для граждан 38 европейских стран действует до 31 декабря 2025 года включительно.