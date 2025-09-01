|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЗА ЛЕТО ОКОЛО 80 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
10:59 02.09.2025
На территорию Беларуси с 1 июня по 1 сентября прибыли 79 892 иностранных гражданина из 38 стран, включенных в список безвиза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, кроме традиционно наибольшего количества гостей из Литвы, Латвии и Польши, чаще всего Беларусь этим летом посещали граждане Германии и Эстонии — около 8 и 3,5 тысячи человек соответственно.
Сокращение властями сопредельных стран количества функционирующих европейских пунктов пропуска на границе с Беларусью и искусственное создание многокилометровых очередей не повлияли на интерес европейцев к посещению нашей страны.
С 1 января текущего года безвизовой возможностью посещения Беларуси воспользовались 163 540 иностранцев. За более чем три года, с 15 апреля 2022 года, — 1 195 276 жителей стран Европы.
Безвизовый въезд через наземные пункты пропуска для граждан 38 европейских стран действует до 31 декабря 2025 года включительно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2025
Курсы в банках
на 02.09.2025
Конвертация в банках
на 02.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте