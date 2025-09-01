ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


«САВУШКИН» ВЫПУСТИЛ КОКТЕЙЛЬ ТОП MYSTERY С СЕКРЕТНЫМ ВКУСОМ


10:58 02.09.2025

Компания «Савушкин» выпустила коктейль ТОП Mystery с секретным вкусом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, на полках белорусских магазинов замечен ТОП Mystery — молочный коктейль с секретным вкусом. Поклонникам молочных десертов предстоит самим разгадать его загадку: на упаковке напитка нет подсказок.

«Мы уверены, что наша новинка станет сенсацией этой осени, — интригует «Савушкин». — Таинственный вкус — это приглашение для всех стать частью увлекательного приключения, истории про поиск чего-то нового и неожиданного».

Коктейли с секретным вкусом будут в продаже только до конца осени.

Кстати, в Минске будет возможность попробовать ТОП Mystery во время закрытого киносеанса с дегустацией напитка и мистическими сюрпризами, который пройдет 5 сентября в кинотеатре «Москва». Один из 100 двойных билетов на фильм «Семейный призрак» можно получить в интернете.

Коктейли ТОП появились на белорусском рынке в 2022 году, практически сразу «взорвав» рынок. Сегодня это лидер в своей категории: его выбирают почти 80% потребителей. В линейке ТОП есть классика — шоколад, пломбир, черника, манго, миндаль; кофейные вкусы — латте и карамельный раф, а также коктейли с особой рецептурой, которые можно взбивать без миксера или шейкера, просто встряхнув бутылочку, — shake ваниль, кокос, клубника.

ТОП Mystery — уже третья «лимитка» в линейке молочных коктейлей от «Савушкин». Весной сюрпризом для любителей всего нового и необычного стал ТОП со вкусом бабл-гам.
