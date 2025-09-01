|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
«САВУШКИН» ВЫПУСТИЛ КОКТЕЙЛЬ ТОП MYSTERY С СЕКРЕТНЫМ ВКУСОМ
10:58 02.09.2025
Компания «Савушкин» выпустила коктейль ТОП Mystery с секретным вкусом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, на полках белорусских магазинов замечен ТОП Mystery — молочный коктейль с секретным вкусом. Поклонникам молочных десертов предстоит самим разгадать его загадку: на упаковке напитка нет подсказок.
«Мы уверены, что наша новинка станет сенсацией этой осени, — интригует «Савушкин». — Таинственный вкус — это приглашение для всех стать частью увлекательного приключения, истории про поиск чего-то нового и неожиданного».
Коктейли с секретным вкусом будут в продаже только до конца осени.
Кстати, в Минске будет возможность попробовать ТОП Mystery во время закрытого киносеанса с дегустацией напитка и мистическими сюрпризами, который пройдет 5 сентября в кинотеатре «Москва». Один из 100 двойных билетов на фильм «Семейный призрак» можно получить в интернете.
Коктейли ТОП появились на белорусском рынке в 2022 году, практически сразу «взорвав» рынок. Сегодня это лидер в своей категории: его выбирают почти 80% потребителей. В линейке ТОП есть классика — шоколад, пломбир, черника, манго, миндаль; кофейные вкусы — латте и карамельный раф, а также коктейли с особой рецептурой, которые можно взбивать без миксера или шейкера, просто встряхнув бутылочку, — shake ваниль, кокос, клубника.
ТОП Mystery — уже третья «лимитка» в линейке молочных коктейлей от «Савушкин». Весной сюрпризом для любителей всего нового и необычного стал ТОП со вкусом бабл-гам.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2025
Курсы в банках
на 02.09.2025
Конвертация в банках
на 02.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте