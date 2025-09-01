ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ


09:40 02.09.2025

Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 30 августа 2025 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br 317,97 (ранее Br 310,31), серебро – 3,62 Br (ранее Br 3,40), платина – 125,77 Br (ранее Br 123,84); палладий – 102,80 Br (ранее Br 114,91); родий – 655,88 Br (ранее Br 621,99), рутений – 86,87 Br (ранее Br 76,55); иридий – 439,03 Br (ранее Br 417,99), осмий 37,36 Br – (ранее Br 37,57).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2025
валюта курс
EUR 3.4837
USD 2.9714
RUB 3.6938
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2025
валюта курс +/-
USD 2.9714 -0.0017
RUB 3.6938 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4500 3.4700
USD 2.9600 2.9700
RUB 3.6750 3.6950
подробнее

Конвертация в банках
на 02.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1730
EUR/RUB 93.3000 94.3000
USD/RUB 80.1000 80.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте