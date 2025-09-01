Экономика РБ

МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

09:40 02.09.2025 Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 30 августа 2025 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br 317,97 (ранее Br 310,31), серебро – 3,62 Br (ранее Br 3,40), платина – 125,77 Br (ранее Br 123,84); палладий – 102,80 Br (ранее Br 114,91); родий – 655,88 Br (ранее Br 621,99), рутений – 86,87 Br (ранее Br 76,55); иридий – 439,03 Br (ранее Br 417,99), осмий 37,36 Br – (ранее Br 37,57).