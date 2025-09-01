Экономика РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ $130,3 МЛН.

09:21 02.09.2025 За январь-июнь 2025 г. в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили 130,3 млн. долларов США инвестиций. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, поступление прямых иностранных инвестиций составило 128,2 млн. долларов США, или 98,4% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-июнь 2025 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму 129,5 млн. долларов США. На долю прямых инвестиций приходилось 79,1% всех направленных инвестиций за рубеж.