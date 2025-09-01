Среди покупателей Ozon Беларусь каждый пятый родитель (20,7%) закупается на маркетплейсах в первую очередь для экономии нервов, а не денег. Среди родителей школьников начальных классов этот показатель еще выше — 36,4%. Такие данные показал опрос пользователей платформы, проведенный в конце августа 2025 года.

Согласно результатам опроса, белорусские родители всё чаще видят в онлайн-шопинге антистресс-инструмент. 12% респондентов прямо заявили, что онлайн-покупки — это способ избежать детских капризов и истерик, а 9% ценят их как защиту от импульсивных трат. При этом классические преимущества — сравнение цен (65%), экономия времени (63%) и ассортимент (57%) — никуда не делись.

Большинство опрошенных родителей (71%) признались, что полностью или частично покупают школьные товары на маркетплейсах, тогда как лишь лишь 16% респондентов по-прежнему строго придерживается традиционных покупок в магазинах.

Безоговорочным лидером школьного шопинга среди респондентов остается школьная форма — ее берут 65% родителей. В тройку хитов также входят рюкзаки (61%) и канцелярия (60%). Почти половина опрошенных покупает обувь (51%) и спортивную форму (49%). При этом каждый четвертый молодой родитель (24%) из участников опроса мечтает, чтобы школа сама присылала ссылки на нужные товары на маркетплейсах.

А вот трендом последних лет стали гаджеты: их в корзину добавляет 37% опрошенных семей. Причем технологизация начинается всё раньше: каждый пятый респондент (18%) покупает смартфон ребенку, которому еще нет 9 лет.

В Беларуси школьные покупки всё чаще превращаются в «детские закупки». Совместное принятие решений стало нормой для семейных покупок: 87% опрошенных родителей признаются, что учитывают мнение ребёнка при выборе школьных товаров — кто-то предпочитает выбирать всё вместе, а кто-то почти полностью полагается на вкус самого школьника.

При этом пожелания детей сильно зависят от их возраста. Для абсолютного большинства школьников (75%) главным аргументом при выборе школьного товара остается внешний вид, а для 61% – важна популярность вещи среди одноклассников.

Однако по мере взросления запросы становятся более практичными. Для младшеклассников принципиально важно наличие любимого персонажа — этот фактор становится решающим для 57% родителей детей в возрасте до 9 лет. Для подростков на первый план выходит функциональность — ее ставят во главу угла 61% опрошенных, чьи дети учатся в старших классах.

Отдельный тренд — растущее влияние цифровой среды. Каждый третий родитель (33%) отмечает, что на предпочтения ребенка значительное влияние оказывают блогеры и реклама в интернете.

Исследование показало, что более половины опрошенных родителей (51%) готовы переплатить за желаемый ребёнком товар до 30% от стоимости. Это отражает установку на взвешенный компромисс: «Мы готовы учесть желание ребёнка, но в разумных, контролируемых пределах». Здесь речь идет не об импульсивных тратах, а о взвешенном решении. Лишь небольшая часть респондентов (8,5%) идёт дальше и готова значительно переплачивать, более чем на 50%.

Интересно, что мужчины демонстрируют большую готовность к переплате на всех уровнях. Так, больше половины (59%) отцов-респондентов готовы добавить до 30% к стоимости товара, тогда как среди женщин этот показатель ниже — 43%. При значительных переплатах гендерный разрыв еще заметнее: 11% мужчин согласны отдать более половины суммы сверх цены, тогда как среди женщин таких только 6% опрошенных.

Исследование проводилось во второй половине августа 2025 года. В ходе исследования участие приняли 300+ покупателей Ozon Беларусь. Выборка не является репрезентативной для населения Беларуси в целом и отражает мнение и поведение конкретной группы пользователей маркетплейса.

