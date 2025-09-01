Министерство здравоохранения в связи с участившимися фактами осуществления безлицензионной медицинской деятельности (чаще всего в области косметологии и физиотерапии) обращает внимание физических лиц и субъектов хозяйствования на недопустимость осуществления лицензируемых медицинских услуг без получения соответствующей лицензии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, осуществляя свою деятельность без лицензии, такие субъекты подвергают риску жизнь и здоровье своих клиентов – оказывая медуслуги без медицинского образования, квалификации и опыта. Чаще всего – на дому. Используя незарегистрированные лекпрепары, медтехнику и изделия медназначения не разрешенные к применению в Республике Беларусь. Оказывая подобного рода услуги, эти «предприниматели» подвергают риску свой правовой статус. За предпринимательскую деятельность, осуществляемую без медлицензии, предусмотрена ответственность – как административная, так и уголовная.

«Уважаемые коллеги-медработники, напоминаем, что такая деятельность без лицензии – создает предпосылки для коррупционных рисков. Как пример, правоохранительными органами выявлено правонарушение, осуществленное медработником одного из учреждений здравоохранения. Когда медработник в течение двух лет регулярно производил инъекционную пластику и коррекцию без документов, подтверждающих легальность приобретения лексредств и отражения выручки в кассе. Доход от осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации и лицензии составил более 40 тыс. руб.», - говорится в обращении Минздрава.

Для медицинских специалистов: вся информация, касающаяся лицензирования меддеятельности размещена на официальном сайте Минздрава в разделе «Лицензирование».

Для граждан, обращающихся за получением косметологических, физиотерапевтических, а также иных медуслуг: вся информация о лицензиях на меддеятельность содержится в Едином реестре лицензий в Интернете (license.gov.by и лицензия.бел).

Важно: к косметическим бытовым процедурам (регулируются государственными стандартами по СПА услугам (2412-2015 и 2438– 2016) относятся уходовые лёгкие процедуры, затрагивающие только поверхностные слои кожи (маски, скрабирование и поверхностные пилинги с использованием парфюмерно-косметической продукции, гигиенический массаж, обёртывание, гоммаж, ванны, аппликации, депиляция – удаление волоса без разрушения волосяной луковицы), которые применяются исключительно для поддержания красоты здоровой кожи. Без затрагивания глубоких слоев кожи, без инвазивных методов, физиотерапевтического оборудования, не связанные с разрушением структур кожи, например волосяной луковицы и т.д.

В соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 статьи 12 Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании», в функции Минздрава, как лицензирующего органа, входит контроль за выполнением законодательства о лицензировании только лицензиатами, соответственно, привлечение их к ответственности за нарушение законодательства о лицензировании, лицензионных требований. Проверка фактов занятия безлицензионной деятельностью и привлечение субъектов хозяйствования к ответственности за осуществление безлицензионной деятельности входит в компетенцию налоговых органов республики, в отдельных случаях – в компетенцию органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Важно: если в Едином реестре лицензий нет информации касательно наличия лицензии на осуществление медицинской деятельности в части тех или иных услуг у индивидуального предпринимателя или юридического лица, то, соответственно, лицензия ему не предоставлялась.