Прокуратура г.Новополоцка в ходе надзора за исполнением законодательства о труде установила факт невыплаты в установленный срок заработной платы в одной из организаций частной формы собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Витебской области, в частности, в одном из обществ с ограниченной ответственностью сумма задолженности перед шестью работниками на февраль 2025 г. за шесть месяцев превысила 74 тыс. рублей.

В ходе проверки одной из причин, которая способствовала такой невыплате, названа дебиторская задолженность по договорам поставки.

В целях защиты трудовых прав работников наряду с вынесением предписания директору предприятия относительно выплаты заработной платы прокуратура г.Новополоцка направила письмо субъекту хозяйствования – контрагенту о необходимости погашения кредиторской задолженности, средств которой достаточно для выплаты зарплаты на проверяемом предприятии.

Примечательно, что руководитель принял решение о погашении задолженности перед сотрудниками лишь в части, не превышающей половины их зарплаты.

За ненадлежащее исполнение акта надзора прокуратура привлекла руководителя организации к ответственности по ст.24.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Кроме того, для обеспечения реализации трудовых прав граждан в адрес Полоцкого межрайонного отдела Витебского управления Департамента государственной инспекции труда прокуратура г.Новополоцка направила информационное письмо о принятии дополнительных мер по Указу Главы государства от 9 января 2023 г. № 3 «О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы» – должнику вручено требование о погашении задолженности по заработной плате.

Принятые прокурором меры помогли погасить перед работниками задолженность по зарплате в полном объеме, которая с марта по август 2025 года составила около 120 тыс. рублей.