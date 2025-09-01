ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ НОВОПОЛОЦКА ПОГАШЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ НА BR120 ТЫС.


12:34 01.09.2025

Прокуратура г.Новополоцка в ходе надзора за исполнением законодательства о труде установила факт невыплаты в установленный срок заработной платы в одной из организаций частной формы собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Витебской области, в частности, в одном из обществ с ограниченной ответственностью сумма задолженности перед шестью работниками на февраль 2025 г. за шесть месяцев превысила 74 тыс. рублей.

В ходе проверки одной из причин, которая способствовала такой невыплате, названа дебиторская задолженность по договорам поставки.

В целях защиты трудовых прав работников наряду с вынесением предписания директору предприятия относительно выплаты заработной платы прокуратура г.Новополоцка направила письмо субъекту хозяйствования – контрагенту о необходимости погашения кредиторской задолженности, средств которой достаточно для выплаты зарплаты на проверяемом предприятии.

Примечательно, что руководитель принял решение о погашении задолженности перед сотрудниками лишь в части, не превышающей половины их зарплаты.

За ненадлежащее исполнение акта надзора прокуратура привлекла руководителя организации к ответственности по ст.24.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Кроме того, для обеспечения реализации трудовых прав граждан в адрес Полоцкого межрайонного отдела Витебского управления Департамента государственной инспекции труда прокуратура г.Новополоцка направила информационное письмо о принятии дополнительных мер по Указу Главы государства от 9 января 2023 г. № 3 «О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы» – должнику вручено требование о погашении задолженности по заработной плате.

Принятые прокурором меры помогли погасить перед работниками задолженность по зарплате в полном объеме, которая с марта по август 2025 года составила около 120 тыс. рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2025
валюта курс
EUR 3.4837
USD 2.9714
RUB 3.6938
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2025
валюта курс +/-
USD 2.9714 -0.0017
RUB 3.6938 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4560 3.4650
USD 2.9600 2.9650
RUB 3.6860 3.6890
подробнее

Конвертация в банках
на 01.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1720
EUR/RUB 93.6000 93.9000
USD/RUB 80.2500 80.3900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте