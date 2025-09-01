ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
НА ПОРТАЛЕ «Е-ПАСЛУГА» ДОСТУПНА НОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ УСЛУГА МВД


12:30 01.09.2025

На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступна новая электронная услуга Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭУ, доступна следующая процедура:

3.88.01 «Предоставление сведений о пересечениях границы в пунктах пропуска, о выданных, аннулированных, признанных недействительными и изъятых разрешениях на въезд, выезд и проживание, а также об аннулированных, признанных недействительными и изъятых документах, удостоверяющих личность, иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства».

Электронная услуга ОАИС оказывается в целях передачи сведений о пересечениях границы.

Потребителями электронной услуги являются: МВД Беларуси; Министерство иностранных дел Беларуси; Госпогранкомитет Беларуси; билетный оператор.

Услуга предоставляется в автоматическом режиме по технологии «система-система».
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2025
валюта курс
EUR 3.4837
USD 2.9714
RUB 3.6938
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2025
валюта курс +/-
USD 2.9714 -0.0017
RUB 3.6938 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4560 3.4650
USD 2.9600 2.9650
RUB 3.6860 3.6890
подробнее

Конвертация в банках
на 01.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1720
EUR/RUB 93.6000 93.9000
USD/RUB 80.2500 80.3900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
