|01.09.2025
Экономика РБ
НА ПОРТАЛЕ «Е-ПАСЛУГА» ДОСТУПНА НОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ УСЛУГА МВД
12:30 01.09.2025
На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступна новая электронная услуга Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭУ, доступна следующая процедура:
3.88.01 «Предоставление сведений о пересечениях границы в пунктах пропуска, о выданных, аннулированных, признанных недействительными и изъятых разрешениях на въезд, выезд и проживание, а также об аннулированных, признанных недействительными и изъятых документах, удостоверяющих личность, иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства».
Электронная услуга ОАИС оказывается в целях передачи сведений о пересечениях границы.
Потребителями электронной услуги являются: МВД Беларуси; Министерство иностранных дел Беларуси; Госпогранкомитет Беларуси; билетный оператор.
Услуга предоставляется в автоматическом режиме по технологии «система-система».
