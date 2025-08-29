Региональные программные документы должны помогать раскрыться потенциалу каждого района. Об этом заявила 29 августа 2025г. заместитель министра экономики Мария Мажинская в ходе рабочей поездки в Гродненскую область, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Замглавы экономического ведомства приняла участие в обсуждении проекта Программы социально-экономического развития Гродненской области на 2026–2030 годы. Встреча прошла на площадке Лидского райисполкома.

В центре внимания – поиск новых точек роста, раскрытие уникального потенциала каждого района и формирование стратегии, способной превратить локальные инициативы в драйверы национального развития.

«Региональные программные документы – это инструменты, которые должны помогать каждому району развивать свою специализацию, найти «свою фишку» и превратить её в конкурентное преимущество», — подчеркнула Мария Мажинская.

В качестве примера замглавы экономического ведомства привела аграрный сектор Гродненщины.

«Гродненская молочка – отечественный бренд, поэтому одно из перспективных направлений – масштабирование производства на основе кооперации и углубленной переработки местного сырья», – отметила Мария Мажинская.

Отдельное внимание было уделено возможностям, которые открылись благодаря строительству БелАЭС. По мнению замминистра, это создаёт благоприятную среду для развития энергоёмких производств в машиностроении, деревообработке, химическом комплексе.

«Туризм – ещё один стратегический вектор. Принеманский край обладает уникальными природными ресурсами и богатым историко-культурным наследием. Грамотная инвестиционная стратегия в туризме даст мультипликативный эффект: она выведет на качественно новый уровень развития не только сферу отдыха, но и весь сервисный сектор экономики региона», – акцентировала заместитель Министра.

В завершение визита Мария Мажинская приняла участие в заседании Вороновского райисполкома, где подвели итоги социально-экономического развития района за первое полугодие и оценили готовность образовательных учреждений к новому учебному году.