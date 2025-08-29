|О компании
|01.09.2025
|
|
Экономика РБ
НА БЕЛОРУССКОЙ АЭС ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ ТЯЖЕЛОВОЗ БЕЛАЗ
11:04 01.09.2025
Очередной этап приёмочных испытаний тяжеловоза, произведённого по специальному заказу на Белорусском автомобильном заводе, прошёл на Белорусской АЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелАЭС, тяжеловоз марки «БЕЛАЗ 79212», грузоподъёмностью 150 тонн, будет использоваться для транспортировки по территории атомной станции ядерного топлива в транспортном упаковочном контейнере.
Машина оснащена новым двигателем российского производства мощностью 312 кВт с электронным блоком управления. Максимальная скорость тяжеловоза с грузом – 8 км/ч. Без груза – 15 км/ч. На тяжеловозе установлены две кабины с двухпостовым управлением, расположенные в передней и задней частях шасси. Эта особенность позволяет машине передвигаться по принципу челнока. При смене направления движения оператор просто переходит из одной кабины в другую. Возможность разворота у тяжеловоза, также, предусмотрена. Стойки пяти из семи рядов колес поворотные, что позволяет машине развернуться на очень ограниченной территории.
Конструкция опирается на 14 колёсных модулей с 28-ю цельнолитыми высокоэластичными шинами, имеющими повышенный срок эксплуатации.
Тяжеловоз снабжён современными системами торможения, автоматической смазки, двухкомпонентного автоматического пожаротушения, кругового видеообзора с дополнительными камерами.
|
|
