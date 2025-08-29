|О компании
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ СОХРАНЯЕТСЯ ВЫСОКИЙ ТЕМП РОСТА ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ – ЕАБР
10:40 01.09.2025
В Беларуси сохраняется высокий темп роста заработных плат. Реальная заработная плата выросла на 7,6% в июле 2025 года после 9,6% в июне.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), в бюджетном секторе наблюдается ускорение роста заработных плат: 10,2% в июле после 9,7% в июне. Сохранение высокого темпа роста оплаты труда продолжит поддерживать внутренний спрос.
