В Беларуси сохраняется высокий темп роста заработных плат. Реальная заработная плата выросла на 7,6% в июле 2025 года после 9,6% в июне.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), в бюджетном секторе наблюдается ускорение роста заработных плат: 10,2% в июле после 9,7% в июне. Сохранение высокого темпа роста оплаты труда продолжит поддерживать внутренний спрос.