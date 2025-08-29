Экономика РБ

АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 8,7 МЛН. ТОНН ЗЕРНА

10:12 01.09.2025 В Беларуси на 1 сентября намолочено 8,735 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода. В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,214 млн.тонн, Гродненская – 1,728 млн.тонн, Брестская – 1,672 млн.тонн, Могилевская – 1,199 млн.тонн, Гомельская – 1,036 млн.тонн, Витебская – 888 тыс.тонн. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 95 % площадей, что составляет 2 294 тысячи гектаров Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,5 ц/га Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 625 тысяч тонн – 89 % от плана. Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 11 тыс.га или 1 % запланированного Вытереблено льна на 46 тыс.га, что составляет 96 % запланированных площадей Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 3 % площадей, что составляет 25 тысяч гектаров Заготовлено сена 415 тыс.т. – 58% плана. Сенажа – 12 млн. 737 тыс. тонн – 91% плана. В том числе в полимерной упаковке 422 тыс.т. Травяных кормов заготовлено 4 млн. 25 тыс.т. – 40% плана Картофеля в стране накопано уже более 54 тысячи тонн. Средняя урожайность выше прошлогодней на 57,3 ц/га